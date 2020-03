Les débuts de Robert Covington étaient le jeu préféré de Daryl Morey cette année

Dans un Q&R sur Instagram, le directeur général des Rockets de Houston, Daryl Morey, a déclaré que les débuts le 6 février du nouvel attaquant Robert Covington à Los Angeles contre les Lakers étaient sa victoire préférée de la saison 2019-20 à ce jour.

Un jour plus tôt, les Rockets ont annoncé l’acquisition de Covington par les Timberwolves du Minnesota dans un échange à quatre impliquant Clint Capela, ce qui faisait du centre de départ permanent de 6 pieds 5 pouces P.J. Tucker Houston.

Cela a conduit à une bonne quantité de blagues sur les médias sociaux à propos de la gamme atypique de petites balles utilisée par Morey et les Rockets, même si le groupe offrait une polyvalence plus défensive.

Mais lors du premier match de Houston après l’échange contre l’équipe n ° 1 de la Conférence de l’Ouest par record – et un mené par une énorme zone avant des Lakers avec Anthony Davis et Dwight Howard – les plus petits Rockets ont eu le dernier mot au Staples Center.

Avec des voies ouvertes au milieu de la présence de tireurs à 3 points à toutes les positions, Russell Westbrook a mené les Rockets avec 41 points (60,7% FG) et huit rebonds. Pendant ce temps, Covington a ajouté quatre points à 3 points du banc alors que Houston battait les Lakers, 121-111 (score à la case).

C’était une victoire tout à fait satisfaisante pour Morey, en particulier compte tenu du scepticisme que de nombreux membres de la ligue avaient montré à la suite de la composition non conventionnelle de Houston après la date limite de la NBA.

Les Rockets (40-24) et les Lakers (49-24) étaient programmés pour un match revanche du Staples Center jeudi dernier avant la suspension de la saison en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19). Il reste à voir si ce match se jouera lorsque (ou si) la saison régulière reprendra.

