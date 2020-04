Les derniers projets de draft simulés Thunder atterrissent Tyler Bey du Colorado à 25 ans

Dans des circonstances normales, à ce stade de la saison de la NBA, nous regarderions les courses pour le classement et commencerions à réfléchir à quoi ressembleraient les finales de conférence et les finales.

Au lieu de cela, nous nous demandons si nous aurons même une conclusion pour la saison 2019-2020.

Une chose que nous pouvons espérer, cependant, est le projet de la NBA. Bien que les activités traditionnelles d’avant-projet, y compris le NBA Combine, n’auront pas lieu, nous avons toutes les raisons de croire qu’il y aura un projet. Le Thunder d’Oklahoma City, basé sur le classement d’aujourd’hui, serait au rendez-vous avec le 25e choix et nos amis du Rookie Wire viennent de publier un nouveau brouillon simulé dans lequel Sam Presti et son équipe attrapent l’ailier de 22 ans Tyler Bey de Colorado.

Bey, un attaquant junior debout à 6 pieds 7 pouces, pourrait fournir une certaine profondeur d’aile pour la rotation de Billy Donovan. Voici les produits de notre Bryan Kalbrosky.

Colorado junior Tyler Bey en moyenne 13,8 points, 1,5 interceptions et 1,2 bloc par match cette saison. Après avoir remporté le joueur Pac-12 le plus amélioré de l’année en 2019, il a gagné le joueur défensif Pac-12 de l’année en 2020. Il a également perdu 9,0 rebonds par match, beaucoup plus que prévu pour un joueur de sa taille. En fait, son pourcentage de rebond défensif (27,7%) se classait au quatrième rang parmi tous les joueurs de 6-7 ou moins. Bey serait une option solide sur l’aile pour Oklahoma City, remplaçant potentiellement Terrance Ferguson dans la formation de départ à un moment donné.

Bien qu’Oklahoma City ait été l’une des plus grandes surprises de cette saison, l’équipe devrait largement continuer sur la voie de la reconstruction. Avec une multitude de choix de repêchage qui arriveront au cours des prochaines années, Presti et son équipe accumuleront probablement des joueurs à l’envers et verront où qui sort de la liste pour devenir un bloc de construction.

Bey pourrait avoir un sens à plusieurs niveaux.

