Les deux fois où Michael Jordan a joué de très bonnes blagues aux poissons d’avril

Alors que Michael Jordan atteignait le sommet de ses pouvoirs, la star des Chicago Bulls a déclaré qu’il se retirait pour choisir un nouveau sport. Semble familier?

Avant que Jordan ne se retire pour jouer au baseball après son troisième championnat NBA en 1993, il a joué un rôle dans une blague des poisson d’avril avec l’animateur de radio Pat Benkowski de WKQX-FM qui a choqué les auditeurs de la région de Chicago en 1987.

Jordan a mis la touche finale à la saison avec le meilleur score de sa carrière lors de sa troisième saison, avec une moyenne de 37,1 points par match en tête de la ligue. MJ était la plus grande star émergente de la NBA, mais il était à des années d’être considéré comme le GOAT. La première partie de la carrière de Jordan a été remplie d’obstacles. MJ avait raté la majeure partie de la saison précédente en raison d’une blessure au pied. Il avait été brillant à son retour l’année suivante, mais les Bulls ne connaissaient toujours pas beaucoup de succès en équipe. Chicago était en route vers une saison 40-42 et un balayage du premier tour contre les Celtics de Boston.

Mais avant que cela ne se produise, Jordan a appelé à l’émission de radio de Benkowski et a dit qu’il allait prendre sa retraite pour tenter de commencer une carrière dans le golf. Voici un vieux clip de journal documentant la blague (via In All Airness):

“En ce moment, avec les blessures que j’ai, je me sens tendu mentalement et physiquement”, a déclaré Jordan. “Mon corps est fatigué, et je suis juste prêt à arrêter de jouer au basket.”

Jordan a poursuivi: «C’est ma troisième année en NBA, et je sens que j’ai suffisamment de sécurité financière pour pouvoir partir. Je suis prêt à commencer ma partie de golf. “

Benkowski avait approché la Jordanie avec l’idée de la blague quelques jours plus tôt. La station de radio serait inondée d’appels de fans confus de Bulls, tandis que Jordan «faisait sonner son téléphone toute la journée avec des amis et des associés soucieux». La bonne nouvelle pour Jordan était que l’aide était en route: cette intersaison, les Bulls ont fait un échange de jour de repêchage pour Scottie Pippen, ont utilisé le choix global n ° 10 sur Horace Grant, et le reste est de l’histoire.

Ce n’était pas la seule blague des poissons d’avril que Jordan a joué. À l’époque où il était au lycée de Laney en 1981, Jordan a fait une farce au journal étudiant qui a dit qu’il avait échoué quatre classes et ne serait pas en mesure d’obtenir son diplôme ou de passer à autre chose. à l’université de Caroline du Nord. Voici le clip du journal, toujours de In All Airness:

“Ce n’est pas que je doive rester ici une autre année, c’est bouleversant, mais Dean Smith me voulait cet automne”, a déclaré Jordan. “Maintenant, je dois passer une année entière à ne pas jouer du tout au basket, car je ne peux pas jouer ici en tant que senior pendant deux ans. Je ne pensais vraiment pas que mes professeurs me manqueraient, je pensais l’avoir fait. “

Regardez aussi le kicker de cette histoire: “Afin d’échapper à l’humiliation, Jordan dit qu’il ira à l’Université du Nevada à Las Vegas, chaque fois qu’il obtiendra son diplôme.”

Cela ne se serait sûrement pas bien passé à Wilmington, en Caroline du Nord. Mais pouvez-vous imaginer comment l’histoire aurait pu changer avec MJ sur les Runnin ’Rebels?

Jordan a toujours aimé un bon bâillon, comme le savent tous ceux qui se souviennent de son ancienne publicité Johnny Kilroy. Il s’avère que MJ est aussi le GOAT du poisson d’avril.