Les deux options pour renforcer les Lakers

Los Angeles Lakers Ils ont convenu le week-end dernier de la coupe de l’escorte Troy Daniels, qui n’avait pas beaucoup joué et cherchera sa chance dans une autre équipe. Compte tenu de cette situation, deux noms qui ont été dans l’esprit de Rob Pelinka et le reste de la direction des Lakers pour renforcer l’équipe ont été deux anciens coéquipiers de LeBron, car ils sont Dion Waiters et JR Smith. Nous essaierons de voir ce que chacun peut apporter s’il vient signer avec l’équipe or et violet.

Smith, 34 ans, cumule près de 1000 matchs en saison régulière et plus de 100 en séries éliminatoires, où il a connu un pic en jouant pour les Cavaliers et en remportant un ring avec LeBron. L’escorte vétéran est exclue de la ligue depuis plus d’un an, mais s’est toujours démarquée pour être un très bon buteur mais très dépendante de ses séquences et de sa concentration avec le jeu. Les anciens Nuggets et Knicks ont en moyenne 12,5 points, 3,2 rebonds et 2,1 passes décisives dans leur carrière, avec un remarquable 37,3% en triplets sur 14 ans.

Les deux auront un entraînement avec #LakeShow cette semaine.

Tous deux sont des clients Rich Paul chez Klutch Sports.

Les deux sont des escortes avec leur propre capacité de tir.

Tous deux étaient des compagnons de LeBron.

Waiters est un buteur encore plus pur que Smith, avec moins de lancer mais une meilleure capacité à gérer le ballon. Les anciens Cavaliers, Thunder and Heat viennent d’être coupés par Memphis et ont causé de nombreux problèmes hors du terrain, mais son talent pour créer son propre coup et sa jeunesse (il n’a que 28 ans) en font une pièce intéressante à la fois dans le présent et dans l’avenir des Lakers.

Exposé les profils des deux joueurs, si les deux sont physiquement et mentalement aptes, ce sera une décision difficile pour les Lakers. S’ils recherchent un tireur plus pur et plus costaud, ils pourraient aller avec Smith, mais si le profil recherché est une escorte plus complète, les serveurs pourraient être la réponse.

