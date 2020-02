Les dirigeants de la NBA considèrent les Clippers comme favoris par rapport aux Lakers dans une série de sept matchs

Alors que la Conférence de l’Ouest regorge d’équipes capables de se qualifier pour les éliminatoires de la NBA 2020, la plupart d’entre eux croient que les Lakers de Los Angeles et les Clippers de Los Angeles se rencontreront pour décider qui participera aux finales de la NBA.

Les Lakers ont un meilleur bilan, mais les Clippers ont remporté les deux rencontres en tête-à-tête au cours de la saison NBA 2019-2020.

Les deux équipes ont leurs points positifs et négatifs, mais un avantage que les Clippers semblent avoir sur les Lakers est la profondeur. Chaque équipe a un duo All-Star exceptionnel, mais les Clippers complètent le leur avec Lou Williams, Montrezl Harrell, Landry Shamet et Marcus Morris récemment acquis. Les joueurs de rôle des Lakers tels que Kyle Kuzma, Danny Green, Rajon Rondo et Dwight Howard sont certainement capables mais ont également été incohérents.

Les deux équipes se prépareront bientôt pour le dernier tronçon de la saison dans l’espoir de réaliser une longue série éliminatoire et une rencontre semble presque inévitable. Mais si ce moment arrive, les dirigeants de la NBA croient que les Clippers détiennent l’avantage, comme l’un d’entre eux a déclaré à Eric Pincus de Bleacher Report:

“Il n’y a aucun moyen que les Lakers battent les Clippers dans une série de sept matchs”, a déclaré un dirigeant de la Conférence de l’Est.

Outre les préoccupations profondes de l’équipe, un directeur général a souligné un autre problème quant à la raison pour laquelle les Clippers devraient être privilégiés dans une série et c’est leur capacité à défendre une grande aile comme Kawhi Leonard:

«Kawhi est trop fort pour Danny Green. [Kyle] Kuzma ne peut rien faire contre lui. Nous avons vu ce qu’il fait à KCP », a déclaré l’ancien directeur général. «LeBron est vraiment la meilleure option des Lakers sur la défensive. Ils vont devoir se sacrifier dans une série et mettre LeBron sur Kawhi. “

Lors des deux rencontres jusqu’à présent cette saison, Green a fait un travail admirable sur Leonard, rendant les choses difficiles et le forçant à des tirs difficiles qu’il a fait un bon travail de défi. Ce directeur général a cependant raison, car James est clairement la meilleure option pour le défendre du point de vue de la physicalité.

Avec tant de choses dans l’assiette de James, lui demander de défendre également Leonard est peut-être trop, mais si un voyage pour la finale de la NBA est en jeu, il est difficile de l’imaginer refuser le défi.

Le marché du rachat est toujours une option pour les Lakers s’ils veulent potentiellement ajouter une autre option.

Jeff Green et Evan Turner ont été mentionnés, tandis que Moe Harkless serait un ajout idéal s’il était racheté par les New York Knicks. Mais peu importe ce qui se passe, l’anticipation d’une confrontation Lakers-Clippers se construit déjà dans le monde de la NBA.