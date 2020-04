Les dirigeants de la NBA ont qualifié LaMelo Ball de «surfaite» et de «sous-estimée»

LaMelo Ball devrait être l’une des perspectives les plus polarisantes du prochain repêchage de la NBA 2020. Alors que le consensus général est qu’il sera un choix de loterie et devrait être rédigé dans les cinq premiers, la variance de l’endroit où il devrait être rédigé montre comment les analystes, les cadres et les éclaireurs le voient différemment.

Le récent article de Kevin O’Connor expliquant pourquoi il a placé Killian Hayes au sommet de son grand tableau illustre encore mieux comment les cadres divisés sont sur Ball.

«La plupart des cadres s’attendent actuellement à ce que les trois premiers espoirs sortent du conseil d’administration: l’ailier géorgien Anthony Edwards, le garde Illawarra LaMelo Ball et le centre de Memphis James Wiseman. Mais il est trop tôt pour dire où ira chaque prospect lorsque les opinions varient tellement. J’ai parlé avec des dirigeants de la NBA qui ont Wiseman en premier, et d’autres qui l’ont classé en dehors du top 10. Edwards a été qualifié de prospère. Et j’ai entendu LaMelo appelé à la fois «sous-estimé» et «surfait» à cause du nom de famille de sa famille. »

Les perspectives sur Ball expliquent en grande partie à quel point le projet est en baisse cette année en termes de talents haut de gamme. Contrairement à la saison dernière avec Zion Williamson ou Ja Morant ou Luka Doncic l’année précédente. Le plafond de Ball est aussi élevé que n’importe quelle perspective ces dernières années. Cependant, ces dernières années, des joueurs comme Williamson ou Doncic avaient des étages beaucoup plus élevés que Ball et, par conséquent, étaient des perspectives beaucoup plus vantées.

Cette variation dans la façon dont Ball est vu et projeté découle également du manque de film de jeu disponible sur lui. Après avoir passé seulement un an à l’école préparatoire avec SPIRE, Ball n’a ensuite joué que 12 matchs avec les Illawarra Hawks dans la NBL. Son parcours unique ne fait qu’ajouter aux questions entourant les projections de Ball.

