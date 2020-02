Les dirigeants de la NBA “pourraient voir” Sam Presti déplacer Andre Roberson

Il y a eu beaucoup de questions concernant Andre Roberson au cours des deux dernières saisons.

La plupart d’entre eux sur le moment où il pourrait peut-être rejouer.

Mais il semble que la conversation commence à changer là où il pourrait jouer à nouveau. Et selon Ric Bucher de Bleacher Report, il y a des rumeurs autour de la ligue selon lesquelles ce n’est peut-être pas à Oklahoma City.

Au début de la saison, on prévoyait que le directeur général Sam Presti serait prêt à retourner le centre Steven Adams et l’attaquant Danilo Gallinari pour de futurs actifs, mais avec le Thunder retranché de manière inattendue en équipe de séries éliminatoires, les dirigeants rivaux pourraient voir Presti limiter son activité pour déplacer Andre Roberson et son contrat expirant de 10,7 millions de dollars, principalement pour l’allégement du plafond, le Thunder dépassant actuellement le seuil de la taxe de luxe.

Ce n’est pas la première fois que le nom de Roberson apparaît conjointement avec la possibilité d’un échange.

Dans un rapport publié en janvier, Erik Gee de Sports Illustrated a déclaré que Bobby Marks d’ESPN avait choisi Roberson comme joueur pour «garder un œil sur» à l’approche de la date limite du commerce. Gee a appelé l’idée «intrigante».

L’idée derrière le commerce de Roberson est que quelqu’un pourrait être disposé à lui enlever les mains de (Sam) Presti en raison de son contrat expirant si le Thunder était disposé à se séparer d’un choix de première ronde. Ne pas avoir à payer le reste du contrat de 10,7 millions de dollars de Roberson pourrait permettre au Thunder d’être acheteur à la date limite des échanges.

La question serait probablement de savoir à quel point il est difficile de déplacer un joueur qui n’a pas joué depuis plus de deux ans? Surtout quand rien n’indique qu’il rejouera de sitôt.

Roberson vient de passer les deux ans du jour où il a rompu son tendon rotulien gauche. Bien qu’il soit soupçonné d’être proche de l’effectif à plusieurs reprises, il n’a pas encore retourné et déplacé sa réadaptation à Los Angeles en décembre.

Si Bucher a raison en ce que Presti limiterait son activité à essayer de déplacer Roberson, cela indiquerait qu’au moins pour l’instant, la reconstruction est à l’arrêt. Et que l’organisation va aller avec ce qui les a amenés à ce stade de la saison, et espère que cela suffira pour les amener aux séries éliminatoires.

