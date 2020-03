Les dirigeants rivaux croient que Gordon Hayward choisira la dernière année

Les dirigeants du front-office de l’équipe adverse autour de la NBA pensent que l’attaquant vétéran des Boston Celtics, Gordon Hayward, acceptera l’année restante de son contrat actuel, rapporte Sean Deveney du Heavy.

Bien sûr, la question de la date d’expiration de son contrat actuel – le contrat se termine avec le mois de juin – devra être résolue, car la suspension en cours des activités de la ligue à la lumière de la pandémie de coronavirus nécessitera probablement de repousser ces dates. retour si possible.

Mais à un moment donné de l’année à venir, le produit Butler devra décider s’il convient de rester avec les Celtics une saison de plus pour un salaire d’environ 34 millions de dollars, ou de se retirer à la recherche d’un accord à plus long terme dans un cadre relativement agence libre faible.

“C’est trop d’argent à laisser passer”, a expliqué un directeur général anonyme à Deveney.

«Il pourrait obtenir un contrat plus long si c’est ce qu’il veut vraiment. Mais je ne pense pas que les Celtics veulent le lui donner, ils ont beaucoup de jeunes à payer et le nombre de départ quel que soit le contrat ne sera pas proche de 34 millions de dollars. Il peut s’inscrire cette année et prendre un gros contrat l’année prochaine. Quand on regarde ce qu’il a fait depuis sa blessure, il n’a fait que s’améliorer.

Il pourrait s’améliorer l’année prochaine et être prêt pour l’été 2021 », ont-ils ajouté. Et bien que cet été soit assez mince avec des noms intéressants sur le marché des agences libres, il est également mince sur l’espace des casquettes.

Il y a un argument convaincant Hayward pourrait préférer avoir son nom dans le ring quand il est plus probable qu’il y aura une équipe prête à pony up s’ils manquent sur l’un des meilleurs noms probablement disponibles l’été suivant.

Un dirigeant de la Conférence de l’Ouest a discuté avec Deveney de la façon dont cela pourrait se dérouler. “Il n’y aurait pas beaucoup d’argent d’agent libre sur le marché cet été, quoi qu’il arrive”, a-t-il commencé.

«Cela allait toujours compliquer la tâche de se retirer et d’être payé. Il pourrait le faire et re-signer avec les Celtics et il pourrait déjà y avoir un accord de poignée de main pour quelque chose comme ça. Je ne sais pas avec certitude mais cela ne me surprendrait pas. Mais cela lui coûterait probablement de l’argent, je ne suis pas sûr que la sécurité d’une transaction plus longue en vaille la peine. Je pense que c’est vrai pour la plupart des gars avec des options de joueurs dans toute la ligue. »

“Je ne peux pas imaginer que beaucoup d’entre eux se retireront”, a-t-il proposé.

