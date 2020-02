Les dirigeants s’attendent à ce que Giannis Antetokounmpo signe à nouveau avec de l’argent en 2021 NBA Free Agency

Personne ne pouvait s’attendre à ce que Giannis Antetokounmpo s’améliore beaucoup après sa saison NBA 2018-19, mais il l’a fait d’une manière ou d’une autre.

Non seulement Antetounmpo est le favori pour remporter à nouveau le prix du joueur le plus utile cette saison, mais il a également les Milwaukee Bucks avec le meilleur record de la ligue devant LeBron James, Anthony Davis et les Lakers de Los Angeles.

Antetokounmpo est la plus grande jeune star de la ligue aujourd’hui et de nombreuses équipes se préparent pour son imminente agence libre NBA 2021. Il a récemment fait des nouvelles en parlant de la possibilité de faire équipe avec ses frères, mais l’attente de la plupart des joueurs de la ligue n’a pas faibli.

Selon Tim Bontemps d’ESPN, les dirigeants de la NBA s’attendent à ce qu’Antetokounmpo signe à nouveau à Milwaukee, à moins que les Bucks ne parviennent pas à la finale de la NBA au cours des deux prochaines saisons:

Compte tenu de la façon dont les Bucks jouent, chaque dirigeant à qui nous avons parlé s’attend à ce qu’Antetokounmpo signe à nouveau avec Milwaukee. Les Bucks sont des favoris écrasants pour atteindre la finale de la NBA, et ne pas atteindre cette barre semble être la seule chose qui pourrait mettre le MVP de Milwaukee en jeu.

Comme indiqué, les Bucks sont les gros favoris pour atteindre les finales NBA hors de la Conférence de l’Est cette saison et Antetokounmpo est la principale raison. Il met en place des chiffres incroyables et a la volonté et le désir d’éliminer tous ceux qui se dressent sur son chemin. Il l’aime aussi à Milwaukee et est une personne très fidèle, donc la plupart croyant qu’il reste là-bas est une fatalité.

Mentionner Los Angeles comme une possibilité s’il voulait faire équipe avec ses frères a sûrement suscité l’intérêt de beaucoup, mais le fait demeure que Milwaukee serait également l’endroit le plus facile pour que cela se produise également. Avec Thanasis Antetokounmpo déjà à Milwaukee, tout ce qu’il faudrait, c’est que les Bucks signent Kostas Antetokounmpo pour que les trois frères soient unis dans une même équipe.

Quelles que soient les chances, Antetokounmpo est un joueur que chaque équipe – y compris les Lakers – devrait être prête à poursuivre au cas où. Il est un véritable changeur de franchise qui ne se présente pas très souvent et s’il est disponible, les Lakers et le reste de la ligue feront tout ce qui est en leur pouvoir pour le convaincre de venir.

Les chances sont minces, mais en deux saisons, les Lakers pourraient avoir un ou deux championnats à leur actif et les Bucks pourraient échouer, laissant la porte juste assez ouverte si Antetokounmpo voulait choquer le monde du basket-ball.