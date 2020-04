Les dix propriétaires d’équipe les plus populaires de la NBA, classés

Pour les fans de basket-ball qui ne sont pas dotés de cadeaux sportifs, posséder une franchise NBA pourrait être le travail de rêve ultime.

Après tout, c’est vous qui appellerez les coups de feu, tandis que toutes les décisions importantes impliquant la franchise passeront par vous.

Vous bénéficiez de tous les avantages en tant que cadre, moins les maux de tête associés à un poste de directeur général ou le contrôle constant auquel les entraîneurs sont confrontés.

Cependant, cette distinction est souvent conservée pour des milliardaires sélectionnés ayant une véritable passion pour le sport. La NBA, bien sûr, abrite de nombreux individus aussi colorés.

Peu importe s’ils sont aimés ou détestés par la ville, les propriétaires de la NBA jouent en fait un rôle majeur dans la réussite ou l’échec d’une équipe.

Voici 10 des propriétaires les plus populaires de la NBA aujourd’hui.

Mark Cuban (Dallas Mavericks)

Mark Cuban est le prototype de ce que devrait être le propriétaire d’une équipe sportive professionnelle.

Le magnat de la technologie et des affaires, âgé de 61 ans, suscite une passion frénétique incomparable pour les Mavs. Il est bruyant, opiniâtre et fidèle à son équipe pour une faute. Le montant total stupéfiant des amendes qu’il a accumulées au fil des ans peut en témoigner.

Malgré son bœuf sans fin avec les officiels de la NBA, Cuban a prouvé qu’il était extrêmement dévoué non seulement aux joueurs et aux fans, mais aussi à son personnel. Cuban est le premier propriétaire à s’assurer que les employés de l’aréna de l’American Airlines Arena reçoivent une compensation complète même si la saison est suspendue.

Jeanie Buss (Los Angeles Lakers)

Bien qu’elle ne soit pas aussi bruyante que cubaine, Jeanie Buss est vénérée pour être la propriétaire de la franchise peut-être la plus populaire dans tous les sports. La femme de 58 ans a hérité de la propriété de son père, feu Jerry Buss, et a prouvé qu’elle pouvait gérer les lumières vives à Hollywood.

Jeanie a été impliquée dans l’entreprise familiale à l’âge de 19 ans lorsqu’elle a été nommée directrice générale de l’équipe de tennis professionnelle des Los Angeles Strings. Sa vie privée a même été révélée lorsqu’elle a été fiancée à l’ancien entraîneur des Lakers, Phil Jackson. La paire a annulé le mariage en 2016.

Steve Ballmer (Los Angeles Clippers)

Steve Ballmer est peut-être nouveau dans le jeu, mais il a rapidement fait forte impression après avoir acquis les Clippers pour 2 milliards de dollars en 2014.

L’ancien PDG de Microsoft est peut-être mieux connu pour sa ferveur comique tout en regardant Courtside, qui a engendré plusieurs mèmes en ligne.

Mis à part ses réactions maladroites, Ballmer restera dans les mémoires comme le sauveur de la franchise Clippers après toute la catastrophe de Donald Sterling.

Ballmer a récemment prouvé qu’il n’avait pas peur de jeter de l’argent, car il a récemment déboursé 400 millions de dollars en espèces pour le Forum.

James Dolan (New York Knicks)

Contrairement à ses autres compatriotes, le propriétaire des Knicks, James Dolan, est populaire pour toutes les mauvaises raisons.

Bien sûr, il est injuste de blâmer tous les malheurs des Knicks sur un seul homme, mais les décisions douteuses de Dolan au fil des ans ont certainement alimenté la souffrance des Knicks.

Sa notoriété s’est encore accrue suite à un vilain bœuf avec l’ancien joueur des Knicks Charles Oakley ainsi que le superfan dévoué Spike Lee. Ceci, ainsi que de nombreuses autres infractions, ont conduit au tollé public croissant demandant à Dolan de vendre l’équipe.

Joe Lacob (Golden State Warriors)

Bien qu’il possède sans doute l’équipe NBA la plus réussie de l’ère moderne, le propriétaire des Dubs, Joe Lacob, a maintenu sa présence plutôt discrète avec l’équipe.

Son humilité était évidente tout au long de la dynastie des Warriors et il détournait souvent les éloges des joueurs, des entraîneurs et des cadres qui formaient l’équipe. Lacob a gardé son sang-froid même si son équipe a participé à une campagne désastreuse cette saison. Malgré la perte constante, le propriétaire de 64 ans n’a jamais pointé du doigt et s’est simplement concentré sur la façon de remettre son équipe sur la bonne voie.

Michael Jordan (Charlotte Hornets)

Dès que le GOAT, Michael Jordan, a révélé qu’il n’avait pas la patience d’entraîner, tout le monde savait que ce n’était qu’une question de temps avant d’appeler les tirs de sa propre équipe NBA. Son Airness, après tout, a accumulé une richesse inimaginable pendant ses jours de jeu, tout en continuant à engraisser son compte bancaire via la marque Jordan.

Jordan a acheté une participation minoritaire pour la première fois avec les Hornets (alors Bobcats) en 2006. Il est finalement devenu le premier joueur à devenir propriétaire majoritaire d’une équipe de la NBA en 2010.

Dan Gilbert (Cavaliers de Cleveland)

Comme Dolan, Dan Gilbert a également pris de l’importance en raison de la publicité négative. À la suite de la déclaration de LeBron James de déménager au Miami Heat à l’été 2010, le patron des Cavs a écrit une déclaration cinglante désormais tristement connue sous le nom de «The Letter».

Gilbert a vivement critiqué la façon dont James a géré son annonce et a même proclamé que les Cavs gagneraient un titre avant James et le Heat. La paire a depuis réparé des clôtures avant que James ne revienne à Cleveland en 2014 et ait donné à la franchise son premier et unique titre en 2016.

Glen Taylor (Minnesota Timberwolves)

Parlant des propriétaires de la NBA peints sous un mauvais jour, le propriétaire de longue date des Timberwolves, Glen Taylor, a également été l’objet de nombreuses controverses. Il a été suspendu par la ligue en 2000 après avoir signé Joe Smith à un contrat secret en violation des règles de plafond de salaire de la ligue.

Le plus grand joueur des Wolves de l’histoire, Kevin Garnett, refuse même que son maillot soit retiré par l’équipe en raison de son indifférence avec Taylor.

Joseph Tsai (Brooklyn Nets)

Le co-fondateur d’Alibaba est également un nouveau nom en termes de propriété de la NBA, mais Tsai a déjà fait sensation lors de son court mandat avec les Brooklyn Nets rénovés. Sous sa surveillance, les Nets ont acquis les mégastars Kevin Durant et Kyrie Irving au cours de l’été.

Tsai a absorbé 49% des filets du milliardaire russe Mikhail Prokhorov en 2017, avant de prendre les rênes l’an dernier.

Il est peut-être mieux connu pour sa philanthropie en dehors du basket-ball, en donnant 2,6 millions de masques, 170 000 lunettes et 2 000 respirateurs à New York au milieu de la pandémie de COVID-19.

Vivek Ranadivé (Sacramento Kings)

Contrairement à Tsai qui a réussi à renverser la vapeur rapidement à Brooklyn, le propriétaire des Kings, Vivek Ranadivé, a critiqué son incapacité à retirer Sacramento de la médiocrité. Le chef d’entreprise indo-américain a rejoint le groupe de Ronald Burkle et Mark Mastrov pour acheter les Kings de la famille Maloof en 2013.

Les Kings n’ont pas disputé les éliminatoires lors de son oubli, leur dernière apparition remontant à 2006.