Les docuseries de LaMelo Ball suivent la route vers le repêchage de la NBA 2020

Déjà l’un des espoirs de basket-ball les plus populaires de l’histoire, LaMelo Ball et sa famille semblent prêts à tirer parti de sa renommée.

Mercredi, Michael McCarthy de Front Office Sports a rapporté qu’une série documentaire suivant le chemin de Ball vers le repêchage de la NBA 2020 était en cours d’achat pour les prétendants potentiels.

Le documentaire proposé sur le plus jeune fils de LaVar et Tina Ball suscite un intérêt certain des réseaux de télévision sportifs et des médias.

«LaMelo est aussi sexy que quiconque entre dans le repêchage (NBA) cette année. Il pourrait générer autant de globes oculaires que (numéro 1 au classement général) Zion Williamson l’année dernière », a déclaré une source.

Le prix du documentaire serait de l’ordre de 2 millions de dollars, ont indiqué des sources. Cela pourrait effrayer certains prétendants.

Ball ne serait pas le premier athlète à avoir un documentaire sur lui-même. Le documentaire de LeBron James, «Plus qu’un jeu», a couvert son séjour au lycée comme l’une des perspectives les plus populaires de tous les temps. Son documentaire, cependant, est sorti en 2009, près d’une décennie après ses études secondaires.

Mais le documentaire de Ball serait plus une pièce en temps réel. Selon le rapport, le documentaire devrait être “une série documentaire de type HBO” 24/7 “qui offrirait aux fans un regard derrière le rideau de Ball.

Ni lui ni sa famille ne sont étrangers au public. L’émission Facebook de la famille «Ball in the Family» en est à sa cinquième saison et a été regardée par des millions de personnes. Ball, lui-même, est dans l’œil du public depuis sa première année à Chino Hills où, avec ses frères aînés, la famille a été mise à l’honneur en grande partie par le père LaVar.

Depuis lors, LaMelo a fait des arrêts dans le monde entier depuis la Lituanie, à travers l’Europe avec la Junior Basketball Association Select Team et en Australie dans la National Basketball League.

