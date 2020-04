Les dollars pensent à l’anneau de la NBA malgré le coronavirus

L’ambition sportive de Milwauckee Bucks ces dernières années, il est l’un des grands secrets de son amélioration constante et le rôle des favoris dans le ring de la NBA cette saison 2019/2020. L’équipe du cerf en tant que badge a vu le coronavirus ralentir sa trajectoire au meilleur moment imaginable, avec un record historique et la possibilité de prendre calmement le dernier tronçon de la saison pour atteindre les séries éliminatoires à pleine capacité. Sans trou dans leur équipe et avec la conviction de se connaître favoris, ceux de Mike Budenholzer Il risque la quarantaine sans baisser sa garde et en sachant qu’ils doivent être préparés physiquement et mentalement à la reprise de la ligue, si cela se produit.

“Il est important pour les joueurs et l’équipe technique de continuer avec la conviction que nous jouerons à nouveau ce parcours. Si nous pensions qu’il y avait une forte possibilité que ce ne soit pas le cas, nous pourrions nous détendre beaucoup, nous laisser aller, et ce serait psychologiquement difficile. Je suis conscient de Quoi Adam Silver Et toute l’équipe de direction de la NBA devra prendre des décisions difficiles et que la santé doit être primordiale, mais il serait important de travailler ensemble pour pouvoir revenir à la compétition. Si c’est le cas, je ne doute pas que nous serons prêts “, a déclaré l’entraîneur des Bucks.

Obsessionnellement travailleur, Mike a longtemps affiché un effort acharné pour peaufiner les détails pour l’excellence. “Notre mantra doit être meilleur chaque jour et cela ne va pas arrêter le coronavirus. Nous continuons avec cette mentalité et nous rêvons de pouvoir jouer des playoffs aussi normaux que possible. Nous sommes déjà concentrés sur un premier tour qui ne serait pas facile puisque nous pourrions nous mesurer à Orlando Magic ou Brooklyn Nets“at-il soutenu dans des mots recueillis par ESPN.

