Les dunks les plus épiques du concours NBA Slam Dunk 2020

Le 2020 NBA Slam Dunk Contest est déjà considéré comme l’un des plus grands de tous les temps, et il pourrait être le plus controversé.

Derrick Jones Jr., du Miami Heat, a remporté la couronne, mais pas après que l’attaquant d’Orlando Magic, Aaron Gordon, a présenté un spectacle qui comprenait cinq années 50 consécutives – une séquence qui s’est terminée après avoir sauté par-dessus un gars de 7 pieds 5 pouces, gagnant un choc de 47 (des enquêtes sont en cours).

Gordon était à juste titre irrité après avoir été volé pour la deuxième fois, disant “c’est un tour” pour lui dans ces concours. Si c’est la dernière fois que nous voyons Gordon dans un Slam Dunk Contest, eh bien, c’était un honneur.

Derrick Jones Jr. n’était pas exactement Justin Morneau de Josh Hamilton de Gordon. Jones – peut-être le meilleur dunker de la NBA dans le jeu – a également présenté un excellent spectacle.

Le gardien des Milwaukee Bucks et le magnat de l’immobilier en plein essor Pat Connaughton ne pouvaient pas tout à fait s’accrocher à Gordon et Jones, mais avaient tout de même un premier tour respectable. Le centre des Los Angeles Lakers Dwight Howard, qui visait à devenir le plus ancien vainqueur de dunk à 34 ans, a mis à jour son dunk Superman en hommage à Kobe Bryant.

Ce fut l’un des concours de slam dunk les plus divertissants de mémoire récente et une autre exposition aérienne d’un autre monde par quelques-uns des premiers maestros de slam de la NBA. Voici quelques-uns des meilleurs dunks.

Pat Connaughton sur Giannis, avec robinet de panneau

Le dunk le plus sous-estimé de la nuit, l’OMI. Pat a sauté sur Giannis Antetokounmpo, l’a serré deux fois et a eu assez de temps de suspension pour tapoter le panneau avant de terminer. Il a correctement gagné un 50.

Pat Connaughton AUTORISÉ Giannis 🤯 # ATTSlamDunk (via @NBAonTNT) pic.twitter.com/0yv3O2JFEz

– SLAM (@SLAMonline) 16 février 2020

Derrick Jones Jr. «Tornade inversée à travers les jambes»

Un full-360 parfaitement exécuté, avec suffisamment de temps pour une légère pause lorsque vous faites enfin face à la jante. Jones jette également ses dunks dur avec sa gauche pour ajouter une ponctuation à chacun.

DERRICK JONES JR! 🤯 pic.twitter.com/akRSPUdBTk

– NBA sur TNT (@NBAonTNT) 16 février 2020

Aaron Gordon contre Chance the Rapper, la première fois

AG reste non seulement l’un des meilleurs flyers de la NBA, mais l’un des dunkers les plus originaux. Il est habile à prendre un concept populaire (sauter par-dessus quelqu’un / quelque chose, du côté du panneau) et ajouter une subversion cool qui augmente le degré de difficulté. Cela se voit dans son premier dunk sur Chance – un double embrayage à une main à demi-marche arrière… quelque chose.

Aaron Gordon a sauté par-dessus @chancetherapper 😮 #ATTSlamDunk pic.twitter.com/HFOEIan7XM

– NBA sur TNT (@NBAonTNT) 16 février 2020

Derrick Jones Jr. hors du panneau arrière, entre les jambes

Jones a clairement ce truc à travers les jambes. Il a exécuté une variété de dunks à travers les jambes, jetant chacun avec une puissance vicieuse. Son meilleur dunk de la nuit a été sa première ronde finale 50 – un claquement hors-jeu et entre les jambes qui a transformé Dwyane Wade en un mème instantané.

Derrick Jones Jr. vient de laisser Dwyane Wade sans voix.

À travers les jambes du panneau arrière? Même. pic.twitter.com/Ez5rS4i8D6

– Dime (@DimeUPROXX) 16 février 2020

Aaron Gordon sur le panneau latéral avec finition moulin à vent

Honnêtement, c’est peut-être le plus beau dunk que j’ai jamais vu. Il est tout à fait unique, lisse et plongeant, et semble impossible. Je suis en fait content qu’il lui ait fallu quelques essais pour le faire – la réaction immédiate de “Holy Shh” de tous les joueurs sur le court après que Gordon l’a taquiné lors de son premier saut l’a rendu encore plus hyper quand il l’a retiré.

AARON GORDON. FERME-LE. 😱 # SCtop10

(via @NBA) pic.twitter.com/lDyN4g1a9B

– SportsCenter (@SportsCenter) 16 février 2020

Aaron Gordon sur Tacko Fall

Cela aurait dû être le capuchon d’une victoire bien méritée. Quelques-uns des dunks antérieurs de Gordon étaient plus spectaculaires et acrobatiques, mais sauter simplement par-dessus un humain de 7 pieds 5 pouces est un exploit que nous ne pouvons pas ignorer. Par tous les comptes, la collaboration Fall-Gordon a été complètement improvisée (a du sens dans un dunk-off imprévu), ce qui le rend beaucoup plus étonnant quand on considère que Gordon ne pouvait pas être sûr à 100% qu’il pouvait le faire, mais il a opté pour de toute façon.

Aaron Gordon a perdu le concours de dunk d’un point face à Derrick Jones Jr. après avoir sauté par-dessus Tacko Fall. pic.twitter.com/3nBarEXuwb

– ESPN (@espn) 16 février 2020

Cela a clôturé une nuit épique de trempage NBA, bien que les fans auraient aimé plus.