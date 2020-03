Les écrivains de l’IS votent pour Dennis Schroder en tant que sixième homme de l’année

Si la saison NBA s’est terminée aujourd’hui.

C’est une expression utilisée par ceux qui couvrent la ligue comme point de départ pour comparer les joueurs et commencer à déterminer qui pourrait être digne de récompenses d’après-saison.

Cette phrase qui pesait beaucoup moins il y a une semaine.

Avec la saison suspendue indéfiniment alors que le pays continue de lutter contre la propagation du coronavirus, rien n’indique que la ligue redémarrera bientôt.

Alors qu’Adam Silver a expliqué à Rachel Nichols ce dont la NBA aurait besoin pour se remettre en marche, il y a encore une chance que la saison 2019-2020 soit effectivement terminée.

C’est pourquoi le personnel de The Crossover at Sports Illustrated est allé de l’avant et a voté pour les récompenses d’après-saison comme si la saison se terminait aujourd’hui.

Ce ne fut pas un balayage, mais la majorité des rédacteurs estimaient que, malgré la concurrence de Lou Williams et de Montrezl Harrell (qui ont tous deux reçu des votes), le sixième homme de l’année appartient à Dennis Schroder.

Voici ce qu’ils avaient chacun à dire sur Schroder:

Chris Mannix

Schroder – que le Thunder a acquis pour Carmelo angoissant Anthony il y a deux étés – a été exceptionnel. Il a une longueur d’avance sur Williams en marquant tout en le battant au panier (46,8%) et en trois points (38,1%). C’est aussi un meilleur joueur défensif. Williams est génial, mais les Clippers seraient-ils là où ils sont sans lui? Peut être pas. Oklahoma City connaîtrait-il le genre de saison sans Schroder? Définitivement pas.

Rohan Nadkarni

Le meneur mène tous les joueurs qui sont sortis du banc en au moins 45 matchs. Il fait partie intégrante de la meilleure formation du Thunder. Et contrairement à Montrezl Harrel ou Lou Williams, Schroder n’a pas l’avantage de jouer avec deux superstars. Bien que Schroder ne soit pas le centre d’attention d’une équipe composée de Chris Paul et Shai Gilgeous-Alexander, je trouve que son impact est plus précieux – et de plus gros enjeux – que certains de ses concurrents. Le succès surprenant d’OKC est principalement dû à Chris Paul, mais le jeu régulier de Schroder a également été extrêmement important.

Jeremy Woo

Le Thunder a dépassé les attentes à tous les niveaux cette saison, et Schroder s’est imposé de manière majeure sur le banc en tant que l’un des trois gardes de points naturels dans leur rotation. Honnêtement, je suis aussi fatigué de voter pour Lou Williams.

Michael Shapiro

Chris Paul obtient le mérite d’avoir relancé Oklahoma City, mais le sixième homme du Thunder a contribué à garder son équipe dans la course aux séries éliminatoires. Les alignements à trois gardes de l’OKC – ajouter Shai Gilgeous-Alexander au CP3 et Schroder – surclassent les équipes de 28,6 (!) Points par 100 possessions. Personne ne cherchera à rivaliser avec le Thunder au premier tour si nous reprenons la saison 2019-2020.

Ben Pickman

La sixième course de l’homme de l’année pourrait également se dérouler de plusieurs manières, les deux options de Clipper étant des candidats valables, mais Schröder connaît l’une de ses meilleures saisons en carrière, jouant un rôle essentiel dans une équipe de Thunder de 40 victoires qui a largement dépassé effectué pré-saison, attentes du public.

Robin Lundberg

Le Thunder a été une histoire surprise cette saison et bien que cela soit dû en grande partie à Chris Paul et Shai Gilgeous-Alexander, Dennis Schroder a également joué un rôle clé sur le banc. Le troisième gardien d’Oklahoma City leur a donné un coup de poing en marquant 19 points par match pour l’équipe inattendue près du sommet du classement de l’Ouest.

.