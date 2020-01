Les électeurs choisissent James Harden des Rockets comme partant du match des étoiles 2020

Le gardien des Rockets de Houston et leader de la ligue James Harden a été nommé jeudi en tant que starter pour le prochain match des étoiles NBA 2020.

Cinq entrées – deux zones arrière, trois zones avant – ont été annoncées à la fois par la Conférence de l’Ouest et la Conférence de l’Est, comme déterminé par le vote des fans (50%), des joueurs (25%) et des membres des médias (25%).

Parmi les joueurs de l’Ouest, Harden a été sélectionné aux côtés du gardien des Dallas Mavericks Luka Doncic en zone arrière et une zone avant composée de trois attaquants de Los Angeles en LeBron James et Anthony Davis des Lakers et Kawhi Leonard des Clippers.

Les meilleurs électeurs de chaque conférence étaient James de l’Ouest et l’attaquant de Milwaukee Giannis Antetokounmpo à l’Est. Dans deux semaines, ils «rédigeront» chacun une équipe pour le jeu – en commençant par quatre sélections chacune dans le groupe des autres joueurs de départ (qui comprend Harden), puis sept choix chacun parmi les joueurs de réserve.

Les réserves du All-Star Game, qui pourraient inclure le gardien des Rockets Russell Westbrook, seront annoncées jeudi 30 janvier prochain. Les réserves sont déterminées par les votes des entraîneurs de la ligue.

Quant à Harden, le joueur de 30 ans a maintenant fait partie de l’équipe d’étoiles au cours de ses huit saisons avec les Rockets, et en tant que partant dans six d’entre eux.

Au cours de la saison 2019-20, l’ancien joueur par excellence et futur Temple de la renommée marque 36,6 points par match en tête de la ligue pour les Rockets (27-16). Ce total de points représente la moyenne la plus élevée de tous les joueurs de la NBA depuis plus de 30 ans. Harden est également dans le top 10 des passes décisives de la NBA à 7,4 par match.

Pour sa carrière, les huit All-Star de Harden acquiescent avec les Rockets est le deuxième de l’histoire de la franchise, derrière le Hall of Famer Hakeem Olajuwon (12).

Avec Harden dans la composition de départ, le match des étoiles 2020 aura lieu le dimanche 16 février au United Center de Chicago, Illinois.

