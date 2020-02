Les éliminatoires de la Conférence de l’Est de la NBA 2020 actuelles Cotes: les grands favoris pour les finales de la NBA

Crédit:

19 déc.2019; Milwaukee, WI, États-Unis; L’attaquant des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo (34) célèbre avec l’attaquant Khris Middleton (22) après avoir battu les Lakers de Los Angeles au Fiserv Forum. Crédit obligatoire: Benny Sieu-USA TODAY Sports

19 févr.2020 16 h 24 EST

Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks n’ont pas encore atteint la finale de la NBA, mais les marchés des paris pensent que cela pourrait être leur année.

FanDuel les énumère comme un favori lourd à -155 cotes pour remporter la finale de la Conférence Est et concourir pour le titre NBA.

Fait intéressant, ni les Celtics de Boston ni les Raptors de Toronto, champion de la NBA de l’année dernière, ne sont dans le top-3 en termes de cotes. En deuxième position, les Philadelphia 76ers (+700), suivis du Miami Heat (+750). Les Celtics et les Raptors sont à +850.

Voir toutes les cotes de paris NBA Eastern Conference ci-dessous.

Chances à compter du mercredi 19 février et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Cotes des paris sur les éliminatoires de la Conférence de l’Est de la NBA 2020

Milwaukee Bucks: -155

Philadelphia 76ers: +700

Chaleur de Miami: +750

Boston Celtics: +850

Raptors de Toronto: +850

Indiana Pacers: +2700

Filets de Brooklyn: +4500

Orlando Magic: +7000

Atlanta Hawks: +25000

Charlotte Hornets: +25000

Chicago Bulls: +25000

Les Cavaliers de Cleveland: +25000

Detroit Pistons: +25000

New York Knicks: +25000

Assistants de Washington: +25000

La division Atlantique est la seule qui reste actuellement dans le doute, et FanDuel a également des chances sur cette course…

Cotes des paris de la division Atlantique

Raptors de Toronto: -130

Boston Celtics: +125

Philadelphia 76ers: +950

Filets de Brooklyn: +16000

New York Knicks: +25000