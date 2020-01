Les éliminatoires de la NFL choisissent 2020: les experts voient un Super Bowl des Chiefs-49ers se produire

Il ne reste que trois matchs pour décider d’un champion du Super Bowl.

Les Titans du Tennessee se rendront face aux Chiefs de Kansas City dans le championnat AFC, et les 49ers de San Francisco accueilleront les Packers de Green Bay dans le championnat NFC. Les gagnants se retrouveront à Miami pour le Super Bowl 54.

Et c’est tout, les amis.

Quatre équipes seront réduites à deux dimanche, et notre panel d’experts est principalement d’accord sur ce que sera le match contre le Super Bowl.

Les Titans doivent continuer d’être bouleversés par les rois pour battre les Chiefs

Le Tennessee a détrôné le champion en titre du Super Bowl, les New England Patriots lors du Wild Card Weekend, puis a éliminé les Baltimore Ravens, tête de série, lors de la ronde divisionnaire.

Seuls trois experts ont choisi les Titans pour remporter leur premier match éliminatoire, et aucun ne les a choisis pour battre les Ravens. Avons-nous appris une sorte de leçon? Nan. Seuls trois choisissent le Tennessee pour battre les Chiefs cette fois-ci.

Ce n’est pas que le panel pense que les Titans sont des fraudeurs. C’est vraiment très difficile de choisir contre les Chiefs en ce moment. Ils ont perdu 51 points sur les Texans lors de la ronde divisionnaire, ce qui montre que même une avance de 24-0 contre Kansas City peut disparaître en quelques minutes. La dernière défaite des Chiefs remonte à la semaine 10 … aux Titans.

Kansas City avait une avance de 32-27 dans ce match avec moins de deux minutes à faire avant que les choses ne tournent au sud.

Tout d’abord, les Chiefs se sont alignés pour une tentative de panier de 46 verges avec 1:27 à faire. Après un mauvais accrochage qui a forcé le détenteur Dustin Colquitt à abandonner l’essai, il a lancé le ballon dans le champ et a décroché une pénalité de mise à la terre intentionnelle. Ryan Tannehill a profité de l’occasion en descendant le terrain en quatre matchs, couronné par un touché de 23 verges à Adam Humphries au milieu du terrain.

Une conversion de deux points à Tannehill a donné aux Titans une avance de trois points, puis les Chiefs ont atteint la fourchette de buts. Mais la tentative de 52 yards de Harrison Butker a été bloquée et le Tennessee a tenu bon pour une victoire de 35-32.

Depuis lors, les chefs ont fait sauter des équipes à gauche et à droite. Ils ont remporté sept matchs de suite par un score combiné de 218-100. Mais les Titans sont trop chauds. Le Tennessee s’est imposé lors de sept de ses neuf derniers matchs, même s’il y avait un gant d’adversaires coriaces. Ses cinq derniers matchs ont été contre des adversaires qui ont terminé la saison régulière avec des victoires à deux chiffres.

La plupart de notre équipe pense que les Chiefs seront la fin de l’histoire de Cendrillon des Titans et vengeront leur défaite de la semaine 10. Cela signifierait la première apparition du Super Bowl à Kansas City depuis 1970, et le panel est encore plus confiant quant à l’équipe que les Chiefs joueront.

Les 49ers sont encore meilleurs que la dernière fois qu’ils ont battu les Packers

Lorsque San Francisco a accueilli les Packers lors de la semaine 12, c’était sans défenseur Dee Ford et secondeur Kwon Alexander. Et cela a tout de même mis fin à l’offensive de Green Bay dans un éclatement de 37-8.

Les Packers n’ont réussi que 198 yards contre la défense des 49ers. Aaron Rodgers a été limogé cinq fois et Green Bay n’a converti qu’un seul de ses 15 troisièmes essais.

Maintenant, les 49ers sont de nouveau en bonne santé et ont infligé un coup de pied à l’offensive des Vikings lors de la ronde divisionnaire. Il n’est donc pas trop surprenant que huit experts sur dix choisissent San Francisco pour passer par les Packers dans le match revanche.

Deux se rangent du côté de Green Bay pour se venger – une idée qui n’est pas aussi folle que ça en a l’air. D’une part, de nombreuses équipes ont déjà vengé des pertes en saison régulière lors des séries éliminatoires. C’est difficile de battre une équipe deux fois, et ce n’est jamais une chose sûre quand Aaron Rodgers est sur le terrain. Lors d’une victoire de 28-23 contre les Seahawks la semaine dernière, Rodgers a lancé pour 243 verges, deux touchés et aucune interception.

En 17 départs en séries éliminatoires en carrière, Rodgers a réussi 38 touchés avec 10 interceptions et une cote de 100,0 passeurs. En comparaison, Tom Brady a une note de 89,8 passeurs en matchs éliminatoires.

Pourtant, la plupart des experts pensent que les 49ers termineront le balayage de la saison et feront une septième apparition au Super Bowl.

Bienvenue à nos championnats Good Dog of the Conference: Bennett

Bennett était notre expert canin lors de la semaine 3 et a obtenu un retour en compilant une impressionnante fiche de 11-5.

En tant que fan (forcé) des Steelers, Bennett est ravi que les Patriots et les Ravens ne jouent plus (nous vous aimons toujours, Lamar). Cela dit, les décisions ne sont pas très faciles à prendre avec les équipes restantes.

Bennett Dog aime le fromage plus que la plupart des choses dans la vie et est construit à peu près aussi solidement que Derrick Henry, donc sa première inclination a été de choisir les Packers et Titans. Les 49ers et les Chiefs ont cependant des aluns de Virginie à Tim Harris et Juan Thornhill, blessé, donc les liens de Bennett en UVA l’emportent. De plus, elle pense que Jimmy G est un bébé.

Choix de championnat de conférence

Voici tous nos choix pour les championnats AFC et NFC, avec la mise en garde qu’ils sont susceptibles de changer d’ici vendredi s’il y a des nouvelles de blessures. Notre sélectionneur invité est encore une fois Alexis Chassen de notre blog Eagles, Bleeding Green Nation. Elle est allée 10-6 au cours d’une semaine 13 très bouleversée.

Choix de championnat AFC et NFC

Jeux



James Brady



Christian D’Andrea



Sarah Hardy



Morgan Moriarty



Geoff Schwartz



Adam Stites



Stephen White



Alexis Chassen



Bennett le bon chien



Fooch













Jeux



James Brady



Christian D’Andrea



Sarah Hardy



Morgan Moriarty



Geoff Schwartz



Adam Stites



Stephen White



Alexis Chassen



Bennett le bon chien



Fooch















TEN vs KC



DIX



DIX



KC



KC



KC



KC



KC



DIX



KC



KC











GB contre SF



SF



GB



SF



SF



SF



SF



GB



SF



SF



SF











Record de la saison



165-99



176-88



157-107



166-98



158-106



154-110



152-112



165-98



144-120



155-109