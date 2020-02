Les émissions de radio de baseball sont peut-être en train de disparaître, et c’est OK

Si vous êtes un fan de baseball de plus de 25 ans, vous vous souvenez probablement d’écouter des matchs à la radio. J’écoute Bob Uecker pendant que je jouais avec un ballon dans mon allée. Entendre sa voix pour la première fois chaque année m’a fait savoir que l’été approchait, qu’il cesserait bientôt de faire froid et que l’école sortirait.

Je suppose que les gens beaucoup plus jeunes que moi associent ce même sentiment à aller au stade en personne ou à voir des jeux à la télévision. Il n’y a rien à propos de ce sentiment qui est exclusivement lié à la radio, mais c’est celui que j’associe spécifiquement à une voix crépitante qui devient un peu plus claire ou plus floue selon la façon dont je pousse le cadran.

Le baseball est le meilleur sport radio parce qu’il s’agit d’une série d’affrontements en tête-à-tête. Le football peut être un bon sport radiophonique avec les bons diffuseurs; le temps d’arrêt entre les jeux permet d’expliquer l’action hors du ballon qui a été manquée pendant le jeu par jeu. Toutes mes excuses aux diffuseurs qui travaillent dur et qui font de leur mieux, le basket-ball, le hockey et le football ne fonctionnent pas aussi bien. Ces jeux ont une action tellement fluide et constante qu’il est difficile de communiquer tous les événements subtils et importants. Mais le baseball et la radio sont le duo emblématique original qui a précédé le mème de près de cent ans. Ils se sentent faits l’un pour l’autre.

C’est pourquoi il était étrange d’entendre une équipe de Major League Baseball va tuer sa diffusion radio en faveur d’une expérience en streaming uniquement. Cette saison, l’Oakland Athletics sera la première équipe de la MLB à ne pas offrir de diffusion de radio en anglais sur son marché national.

Et pourtant, je me demande ce qui a vraiment été perdu. Je ne peux vraiment pas vous dire si l’électronique et les grands magasins vendent des radios, n’en ayant pas cherché depuis au moins 20 ans. Les voitures nues et sans caractéristiques ont des cordons auxiliaires pour accueillir les iPod et les téléphones portables depuis une décennie. Grâce à l’invention géniale des données Internet mobile, la plupart des gens emportent avec eux la capacité de recevoir toutes les stations de radio dont ils pourraient rêver, ce qui est objectivement bien meilleur que la technologie radio standard.

Je ne sais pas quand j’ai écouté pour la dernière fois un match de baseball sur une vraie radio. Mais parce que j’ai un téléphone portable, j’écoute toujours Uecker appeler des matchs de baseball environ 100 fois par an. Malgré la nostalgie que j’ai pour mon enfance, rien n’a vraiment changé.

Y a-t-il une différence fonctionnelle entre «streaming audio» et «la radio?» À ce stade, je ne suis pas sûr qu’il y en ait. Certains pourraient sonner et dire qu’ils ont toujours une radio traditionnelle à leur travail, ou écouter des émissions dans leur voiture, mais le nombre de personnes auquel cela s’applique diminue certainement à chaque saison. Tous ceux qui ont déjà écouté les A à la radio, mais ne pourront pas ou ne voudront pas écouter les jeux sur le nouveau service de streaming de l’équipe, se comptent probablement par centaines, plutôt qu’en milliers. Les A n’auraient probablement pas fait le changement s’ils pensaient qu’il y avait une chance qu’ils aliénent une grande partie de leur base de fans.

Le baseball peut être un sport de nostalgie, de tradition et, malheureusement, de personnes âgées qui disent aux enfants de descendre de leur pelouse. Mais cette transition vers le streaming audio était inévitable, même si le baseball semblait être le plus gros frein.

Le son non accompagné d’images ne va toujours nulle part. Les podcasts sont de grandes entreprises maintenant. Le chiffre d’affaires de SiriusXM se situe au nord de 4 milliards de dollars. La vidéo en continu tamponne toujours dans la plupart des emplacements et la bande passante est suffisamment chère pour que la plupart des opérateurs n’offrent pas d’options de données illimitées à un prix raisonnable. Mais à peu près n’importe qui avec un téléphone portable peut faire fonctionner une diffusion audio uniquement. Trouver comment améliorer et monétiser le streaming audio est un élément important de l’avenir du baseball.

Entendre les A tuer leur émission de radio m’a fait penser à mes souvenirs radio d’enfance, et peut-être que cela a fait la même chose pour vous. Cela fait bizarre d’entendre qu’un énorme composant de votre expérience formatrice se meurt. Mais cela ne sera pas mauvais pour le baseball, et je ne pense pas non plus que quelque chose soit vraiment perdu. Les futurs souvenirs nostalgiques des jeunes fans de baseball d’aujourd’hui, comme le mien, contiendront toujours du son provenant des haut-parleurs. Ils n’auront pas à gérer le flou du cadran, mais ça va.

Le baseball à la radio se meurt. Vive le baseball à la radio.