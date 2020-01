Les ennemis invisibles de Ja Morant alimentent sa grandeur

Après une brillante performance contre les Houston Rockets, dans laquelle Ja Morant a marqué 26 points, dont 3 sur 4 trois pointeurs, on lui a demandé comment il avait tiré avec autant de confiance. Sa réponse: «Les sceptiques ont dit que je ne pouvais pas tirer. Je leur prouve le contraire. »C’est une réponse typique pour la star de Memphis Grizzlies, qui ne semble pas être motivée par des commentaires positifs autant qu’il est motivé par l’idée négative que ses succès sont des réfutations héroïques contre la demande générale que il échoue.

L’un des besoins les plus fondamentaux d’un athlète moderne est le haineux. C’est une simple tactique de motivation. Il faut tellement d’énergie mentale et physique pour réussir au plus haut niveau, et un moyen facile pour un athlète de se motiver chaque jour pour être plus grand est de croire qu’il existe une horde d’individus qui veulent activement qu’ils échouent. La seule chose que les athlètes partagent, de la plus sans importance à la plus réussie, c’est la conviction qu’ils sont mis en doute. Et ils le souligneront autant que possible.

Lorsque Morant est entré dans la ligue, ses tirs à l’extérieur étaient l’un des domaines que les analystes ont identifiés comme une faiblesse. Cette critique – qui était parfaitement légitime – a été synthétisée en carburant de haute qualité pour le jeu de Morant. Quiconque a suggéré qu’il devait s’améliorer dans un domaine spécifique est devenu l’ennemi, faisant partie d’un gang, il devait prouver le contraire.

Juste avant de faire ce commentaire sur les sceptiques, Morant a déclaré qu’il travaillait quotidiennement sur son tir extérieur pour s’améliorer. D’une certaine manière, cela prouve que les critiques avaient raison. Mais admettre que cela ne fonctionne pas n’est pas stimulant de la même manière que croire que les gens sont contre vous. Morant remplace la réalité autrement banale par une illusion qui le stimule mieux.

Ce qui donne vraiment à l’idée des ennemis invisibles sa profondeur, c’est qu’elle contraste avec l’amour que l’athlète reçoit de ses plus fidèles supporters et coéquipiers. Morant pense que tout le monde est contre lui, mais il tire son énergie de ceux qui l’adorent et le soutiennent. Quand il fait quelque chose de spectaculaire et que les fans l’acclament énormément, il se réjouit de ces éloges, levant les bras pour les battre encore plus.

Morant a développé la mentalité de siège qui joue si bien dans le sport en raison de la compétition inhérente et des attitudes tribales. Si les sceptiques ne croient pas en lui, alors ils ne croient pas en ceux qui croient en lui, et alors cela devient un cas pour Morant et ses fans contre le monde.

Cette ligne d’attaque fonctionne encore mieux dans la génération des médias sociaux et dans une ligue dirigée par des superstars comme la NBA. De nos jours, même les fans d’une même équipe peuvent être divisés en factions individuelles, investis dans des arguments qui seraient tout aussi faciles à ignorer. Un exemple de cela est LeBron et ses fans, qui prennent comme mission personnelle de rappeler à tout le monde qu’il aurait été rejeté comme «lavé» à la fin de la saison dernière.

Le grief comme tactique de motivation est une relation symbiotique entre l’amour et le manque de respect perçu. Et cela permet à l’individu de continuer à s’efforcer de son mieux.

Tout comme l’athlète doit toujours croire qu’il y a des gens qui veulent qu’ils échouent, ils doivent également ressentir l’amour de leurs fans pour continuer à jouer de leur mieux. Morant sort sur le terrain à chaque fois pour prouver que ses sceptiques se trompent et montrer sa suprématie sur les défenseurs, mais il se rend également sur le terrain pour mettre en scène et présenter un affichage qui divertit les gens qui étaient de son côté. Et le résultat est une personne très excitante qui se réjouit de poursuivre des adversaires et des critiques perçus, tout en veillant à éblouir les fans en appréciant leur fidélité.