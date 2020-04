Les entraîneurs de la NBA veulent un mois pour se préparer avant une reprise potentielle du jeu

Selon toute vraisemblance, la prochaine fois, nous obtiendrons une mise à jour significative de la NBA pour savoir si la ligue achèvera la saison 2019-2020 ou non autour du 1er mai.

Parmi les joueurs et le personnel d’entraînement de la ligue, l’une des principales préoccupations concernant une telle reprise est la mesure dans laquelle les joueurs de la ligue ont pu se maintenir en «forme de jeu» au cours de ce qui est maintenant un mois. Licencier.

Contrairement à l’intersaison où les joueurs sont libres de s’entraîner les uns avec les autres, de voyager et de participer à des matchs pro-am, la majorité des joueurs de la ligue se trouvent dans des juridictions soumises à des ordres de mise à l’abri. De plus, la ligue a mis en place des mandats restreignant les mouvements des joueurs et fermant les installations d’entraînement de l’équipe. En d’autres termes, les joueurs qui n’ont pas la chance d’avoir accès à des installations privées n’ont pas les outils pour se maintenir en forme.

Pour cette raison, selon Baxter Holmes d’ESPN, de nombreux membres de la communauté de la formation et de la santé des joueurs de la ligue font du lobbying pendant une période d’un mois au cours de laquelle les équipes auront la possibilité de remettre leurs joueurs en forme avant de jouer à des jeux significatifs.

En prévision de ce problème, de nombreux responsables de l’équipe ont déclaré qu’il devait y avoir au moins un mois pour aider les joueurs à s’acclimater physiquement et à se préparer après la mise à pied afin d’éviter une série potentielle de blessures qui pourraient suivre, selon des entretiens avec des membres du personnel d’entraînement sportif et directeurs généraux de la ligue.

La demande est parfaitement logique, mais elle complique la capacité de la ligue à reprendre le jeu et à terminer la saison selon un calendrier qui ne gênerait pas également la saison 2020-21.

Si c’est une consolation, à New York – l’épicentre de la pandémie aux États-Unis – les admissions à l’hôpital et les nouveaux cas signalés ont tendance à baisser ces derniers jours. Les médias grand public ont mentionné que l’économie, du moins à certains égards, pourrait commencer à rouvrir en mai. Si cela est vrai, cela donnerait au moins l’espoir que les sports professionnels pourraient emboîter le pas à un moment donné.

La NBA, cependant, aurait besoin de temps pour remettre ses joueurs en forme, et ce n’est pas quelque chose qui a été perdu au bureau de la ligue.

En fin de compte, la NBA, l’association des joueurs et divers responsables de la santé impliqués devraient se mettre d’accord sur un calendrier qui sert toutes les parties, ont déclaré plusieurs directeurs généraux.

“Tous les scénarios de retour au jeu envisagent l’importance d’une période d’entraînement appropriée afin d’assurer la santé et le bien-être de nos joueurs”, a déclaré le porte-parole de la NBA, Tim Frank.

Bien qu’il soit peut-être trop tôt pour déterminer si la saison 2019-2020 s’achèvera, ces conversations – conjuguées à l’espoir que la propagation de COVID-19 pourrait ralentir – sont au moins un indicateur positif de ce qui pourrait mentir. devant.

