Les épidémiologistes doutent de la probabilité d’une bulle NBA à Vegas

Les joueurs de la NBA et leurs propriétaires espèrent publiquement sauver la saison 2019-2020 et couronner un champion de la NBA 2020. Cependant, même le scénario de rêve pour la NBA, un événement potentiel de type tournoi dans un cadre de quarantaine à Las Vegas, va être extrêmement difficile et coûteux, en termes d’argent et de manque de ressources dans la lutte contre le coronavirus.

Bien que cela semble assez facile à comprendre à première vue, Tom Haberstroh de NBC a interviewé plusieurs épidémiologistes, y compris la Dre Caroline Buckee de Harvard, qui pensent que la logistique pour organiser un tel événement, d’une manière vraiment sûre, serait presque impossible. Comme je l’ai écrit hier, la logistique de même faire venir du personnel de la NBA, sans parler de tous ceux qui auraient besoin de travailler dans l’hospitalité pour les joueurs, le personnel et le reste des gens là-bas pour l’événement.

“Cela semble potentiellement une mauvaise idée”, a déclaré le Dr Buckee dans une interview Zoom. “Je ne pense pas qu’il soit réaliste d’isoler et de mettre en quarantaine les joueurs. Pour commencer, il y a des gens qui devront nettoyer leurs chambres, les nourrir, laver leurs vêtements, le personnel de conciergerie, etc. Et ces gens ne seront pas protégés et ils interagiront avec leurs communautés.

«Il est très difficile de vraiment s’isoler. Mettre délibérément des personnes en danger semble stupide. »

La NBA a déjà reçu une quantité décente de critiques après que plusieurs équipes ont été testées pour le coronavirus. S’ils entreprenaient un tournoi de quarantaine, les coûts de celui-ci, en particulier lorsque les hôpitaux du pays sont confrontés à une pénurie de fournitures nécessaires, seraient encore pire si les choses ne s’amélioraient pas radicalement.

Donc, même si Adam Silver et même certains joueurs espèrent un tournoi potentiel ou un moyen de sauver une saison dans laquelle ils ont tant investi, il semble de plus en plus que la NBA devra rejoindre les Jeux olympiques, Wimbledon et le football européen comme des ligues qui devront les raccrocher jusqu’à ce que la pandémie ralentisse ou qu’un vaccin soit fabriqué.

