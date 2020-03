Les équipes de la NBA accusées de privilèges aux États-Unis

Les États Unis ils sont sur le point de devenir non seulement le pays le plus infecté par les coronavirus, mais aussi le plus touché non seulement sur le plan économique, mais aussi social et humain. La faiblesse du système de santé américain, ajoutée à l’irresponsabilité de sa population et la lente production de tests pour diagnostiquer les plus de 300 millions d’habitants, font tomber une catastrophe sur ce pays.

Au milieu de ce contexte, il a surpris comme presque tous Équipes NBA Ils ont pu diagnostiquer tous leurs joueurs, employés et franchisés. Ainsi, les positifs de Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Kevin Durant et Christian Wood, entre autres, ont été détectés précocement. Cependant, cet accès prioritaire que les équipes de ligue ont reçu a suscité la controverse.

Lors d’un appel entre l’Association internationale des chefs de police et des agents de la Maison Blanche et de la sécurité nationale, plusieurs policiers et en particulier un de la région de la baie de San Francisco ont vivement critiqué Donald Trump pour avoir autorisé les équipes de la NBA à accéder à Ces tests sur les sauveteurs et les agents de sécurité essentiels.

“Arrêtez de tester les joueurs de la NBA et commencez à tester nos premiers intervenants”, a déclaré le chef John Carli, dans une affirmation qui a été soutenue par le reste de ses coéquipiers et qui a été reproduite par les principaux médias aux États-Unis. Une tempête majeure arrive pour la plus grande puissance culturelle du monde, et la préférence pour les athlètes par rapport à l’essentiel peut avoir été une erreur historique.

