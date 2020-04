Les équipes de la NBA espèrent repousser le repêchage jusqu’en août au moins

En tant qu’équipes de la NBA, les joueurs et l’administration espèrent qu’il existe un moyen de sauver la saison et de couronner un champion 2020. Mais l’un des effets de papillon d’essayer de sauver la saison sera vraisemblablement de déplacer le projet de NBA 2020, qui devra être fait quelque temps avant le début de l’école à l’automne dans les universités.

Vendredi matin, le duo d’ESPN, Adrian Wojnarowski et Jonathan Givony, a annoncé que les équipes se sont unies pour demander à la ligue de repousser le projet de sa date initiale du 25 juin au 1er août au moins, dans l’espoir d’avoir un projet début septembre.

Une date du 1er août serait flexible, selon que la ligue redémarre et avance la saison régulière et les éliminatoires tout au long de l’été. Dans ce cas, la plupart envisagent un projet de septembre et une période de libre-échange basée sur une saison qui se termine autour du week-end de la fête du Travail.

Ainsi, l’espoir pour la ligue est qu’elle est en mesure de sauver la saison où elle peut se terminer dans la dernière partie de l’été et d’avoir encore une “hors saison” en septembre. Selon Bobby Marks d’ESPN, le meilleur scénario ressemble à la saison se terminant en septembre avec la saison 2020-21 suivante qui devrait commencer vers Noël.

La question de savoir si ces scénarios se joueront est une autre histoire, mais la NBA a une idée de la façon dont ils pourraient revenir si la crise de santé publique se calme.

