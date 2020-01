Les équipes de la NBA honorent Kobe Bryant avec 24 et huit secondes de violation d’horloge de tir

Le 26 janvier 2020, le monde a perdu Kobe Bryant, Gianna Bryant et sept autres passagers dans un accident d’hélicoptère en direction de la Mamba Sports Academy.

Après le rapport initial de TMZ / TMZ Sports, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a confirmé plus tard les nouvelles dévastatrices concernant Bryant et sa fille.

Comme la NBA n’a pas annulé les matchs après les informations, les joueurs qui ont joué avec Bryant ou qui ont grandi en l’idolâtrant ont fait de leur mieux pour honorer sa «mentalité Mamba».

Après le saut de balle, les équipes ont honoré le joueur de 41 ans avec 24 et huit secondes d’infraction au chronomètre des tirs tandis que les fans scandaient «Kobe !,» selon ESPN:

Aimez-le ou détestez-le, ce fut un beau geste de la part des joueurs et des fans de montrer du respect à l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA et le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame l’honorera “comme il se doit”.

À l’heure actuelle, les Lakers de Los Angeles n’ont pas publié de déclaration concernant la mort de Bryant, mais Anthony Davis l’a appelé le «premier gars à me mettre sous votre aile» après leur retour de leur road trip de cinq matchs aux Grammy.

Avec tous les yeux rivés sur les Lakers, ce sera un match extrêmement émouvant contre les Los Angeles Clippers. Alors que la ville de Los Angeles se rassemble, l’espoir est que Davis, LeBron James et l’entreprise gagnent tout pour Bryant maintenant.