Les équipes de la NBA ne planifient pas de moissonneuses-batteuses

Alors que la NBA s’enfonce de plus en plus dans l’incertitude, les équipes commencent à planifier le pire des scénarios de nombreuses façons, y compris le projet de la NBA 2020. Alors que l’on sait peu de choses sur la façon dont, ou si, la NBA reprendra la saison 2019-2020, encore moins a été discuté pour le projet de la NBA.

Jeudi, Zach Lowe d’ESPN a brièvement discuté du projet dans son podcast The Lowe Post avec Rachel Nichols. Cependant, comme presque toutes les personnes impliquées, ses pensées n’étaient que cela sans beaucoup d’informations sur la question.

Mais samedi, les fans ont eu un premier aperçu de ce à quoi le Draft NBA 2020 pourrait ressembler. Jon Rothstein, de CBS Sports, a indiqué que les équipes ne s’attendent à aucun contact en personne avec des prospects, que ce soit à la moissonneuse-batteuse, à des entraînements individuels ou à des entretiens.

Compte tenu de la longueur que beaucoup s’attendent à ce que la NBA soit suspendue, les équipes pourraient en fait commencer une partie de leur travail de pré-ébauche pendant la pause. Comme de plus en plus de joueurs déclarent pour le projet, il n’est pas déraisonnable de penser que la NBA pourrait permettre aux équipes de commencer à mettre en place des interviews Skype avec des prospects, permettant aux deux parties d’avancer dans une certaine mesure alors que rien d’autre ne peut être fait dans les mois à venir. .

L’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, a récemment déclaré qu’il avait commencé à regarder des enregistrements sur les perspectives de repêchage et que la plupart des autres joueurs de la ligue emboîtent le pas. Les équipes pourraient utiliser ce temps pour rechercher et interviewer les prospects et obtenir autant d’informations que possible sur eux.

Il n’est pas non plus inconcevable que nous voyions le projet lui-même détenu avant le retour de la NBA. Si la ligue décide qu’aucun autre match de la saison régulière ne sera joué, la ligue pourrait aller de l’avant avec le tirage au sort et le tirage lui-même. Il pourrait offrir une certaine forme de sursis pour les fans ainsi qu’une certaine forme de contenu de basket-ball si cette interruption se prolongeait tout au long de l’été.

