Les équipes de la NBA n’ont pas de consensus dans le top 5

L’incertitude du repêchage de la NBA 2020 réside dans le fait qu’aucune perspective n’a pu s’établir comme l’option la plus claire au cours de cette année particulière dans le paysage du basket-ball universitaire. Alors que LaMelo Ball, Anthony Edwards et James Wiseman sont entrés en tant que meilleurs espoirs, aucun du trio ne s’est séparé, permettant à d’autres prospects à la campagne et à l’étranger d’entrer dans la conversation.

Le résultat, comme cela a été vu dans divers grands tableaux et maquettes, est une multitude de scénarios qui pourraient se jouer au sommet du projet avec n’importe quel nombre de joueurs étant le premier choix. Dans sa dernière maquette de The Athletic, Sam Vecenie a fait écho à ce sentiment après avoir parlé à des personnes de la ligue.

Dans mes conversations avec les équipes et les évaluateurs internes, au cours desquelles j’ai demandé qui chaque personne prendrait le n ° 1, j’ai entendu les noms Anthony Edwards, LaMelo Ball, James Wiseman, Deni Avdija et Obi Toppin. Et puis la plupart des équipes n’ont pas non plus ce consensus parmi les cinq premiers. Certaines équipes considèrent Isaac Okoro comme l’un des cinq meilleurs espoirs. D’autres y ont Onyeka Okongwu. Killian Hayes arrive. Rapidement, la liste s’allonge.

Quelques aspects clés détermineront les perspectives de commandes qui disparaîtront. L’aspect le plus influent sera presque certainement le besoin d’équipe. Les Cavaliers ou les Hawks, par exemple, n’auront probablement pas LaMelo Ball aussi haut sur leurs listes que les autres prospects étant donné leur composition actuelle.

Il y a un certain nombre de scénarios qui pourraient se jouer dans le projet, bien qu’il soit difficile de voir Ball tomber plus bas que le cinquième dans le projet. Cela mènera à une nuit de tirage très intéressante, chaque fois que cette nuit pourra enfin se produire.

.