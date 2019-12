Les équipes de la NFL recherchent-elles vraiment un choix de repêchage, ou est-ce un mythe?

La dernière semaine de la saison est là, et je ne peux pas croire à quelle vitesse ça s'est passé. Merci d'avoir lu et apprécié mon travail. Ne vous inquiétez pas, cela se poursuivra pendant les séries éliminatoires et l'intersaison.

Assurez-vous de me contacter sur Twitter ou Instagram si vous avez une question pour le sac postal de la semaine prochaine, le premier de 2020.

Le «tanking» pour un choix est-il une réalité ou un sujet de discussion médiatique? – @popeINheaven

Le tanking est une réalité pour le front office (les constructeurs de listes) d'une franchise de la NFL et les médias. Ce n'est pas pour les entraîneurs et les joueurs, qui l'apportent tous les dimanches. La meilleure partie de notre travail est de gagner. Gagner rend l'ensemble du bâtiment heureux, et c'est ce que nous essayons de réaliser toute la semaine. C'est pourquoi vous ne voyez jamais d'entraîneurs ou de joueurs activement dans les matchs.

Regardez le week-end dernier.

Les Giants et Washington avaient tous deux besoin de perdre pour Chase Young. Les deux équipes ont joué très fort dans ce match. Daniel Jones et Saquon Barkley ont eu des journées de carrière et les Giants ont gagné en prolongation. Washington a marqué avec presque aucun temps au compteur pour faire le score de 35-34. L'équipe aurait pu appeler un jeu de passes sur une conversion à deux points et a dit à Case Keenum de lancer le ballon hors de la zone des buts, assurant une perte. Nan. Washington a donné un coup de pied au PAT et il est allé à l'OT.

Les Bengals, qui se battaient pour le choix n ° 1 au repêchage, étaient tombés aux Dolphins 35-12 au quatrième trimestre. Perdez, Bengals, et faites votre choix. Mais non, ils ont continué à jouer dur et ont finalement perdu en prolongation face aux Dolphins.

Et les Dolphins, qui étaient censés tanker, finiront de toute façon avec le joueur qu'ils voulaient.

Que pensez-vous du Patriotes«La punition devrait être pour avoir enregistré la ligne de touche des Bengals, même s’il s’agit d’une erreur honnête, en raison de leur histoire de coloration en dehors des lignes? – @BucktheFroncos

J'ai été l'un des membres les plus virulents des médias «défendant» les Patriots dans SpyGate 2. Le «pourquoi» n'a jamais eu de sens pour moi. Pourquoi les Patriots feraient-ils cela? Il n'y a presque aucun avantage à enfreindre à nouveau les règles pour le peu qu'ils rassemblent en enregistrant la ligne de touche. Et devinez quoi, la NFL a des problèmes pour faire le lien entre le front office et le vidéaste.

Les Patriotes n'auront pas beaucoup de punition. J'imagine juste une amende et peut-être la perte d'un choix de repêchage inférieur

Puisque c'est Eli ManningDernier match dans un uniforme des Giants, et probablement son dernier match, avez-vous une histoire préférée d'Eli? – @ metfan722

Je suis heureux qu'Eli reçoive son dû cette semaine alors que sa carrière se termine. Ce superbe article de Ian O’Connor résume bien Manning.

J'aimais et aimais jouer avec Eli, mais je n'avais pas le lien que les autres avaient avec lui parce que j'étais blessé tout le temps. Je n'ai joué que 13 des 32 matchs possibles avec les Giants. Il est difficile de créer un lien avec quelqu'un lorsque vous n'êtes jamais sur le terrain avec lui. J'ai pris le petit déjeuner la plupart des matins avec Eli, aux côtés de Weston Richburg, et ceux-ci étaient toujours agréables.

Cependant, je n'avais pas de casier près d'Eli, et je pense qu'il a arrêté de faire les farces aussi souvent parce que nous n'étions qu'une nouvelle ligne offensive / une équipe plus jeune. Pourtant, j'admire Eli et je suis heureux qu'il termine sa carrière sur une bonne note.