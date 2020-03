Les équipes peuvent utiliser le dépistage préalable, Skype pour se préparer au repêchage de la NBA 2020

Bien que l’on ne sache pas si les Boston Celtics font partie des franchises notées, Jon Rothstein de CBS Sports rapporte que plusieurs équipes de la NBA pourraient faire leurs sélections dans le repêchage de la NBA 2020 sur la base d’une combinaison d’entrevues de dépistage et de Skype.

Selon Rothstein, il existe un consensus croissant sur le fait qu’il peut tout simplement ne pas y avoir de moissonneuse-batteuse, d’entraînement ou même d’entrevues en personne. Cela est bien sûr dû à la pandémie de coronavirus qui fait des ravages sur les sports professionnels et le public en général.

Comme cela a déjà été signalé sur le Celtics Wire, la perspective du projet et des événements connexes dépend d’un certain nombre de facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de la NBA en ce qui concerne la sécurité publique et la menace virale qui perturbe l’économie mondiale.

Le projet de moissonneuse-batteuse et les éléments qui en font partie rassemblent des prospects du monde entier et exigeraient au moins le même degré de sécurité qui permettrait à la ligue de redémarrer les matchs cet été – mais à une échelle encore plus grande.

La même chose vaut pour toute version en direct et en personne du Draft NBA qui ressemblerait à ce qui a été fait historiquement par la ligue; même le tirage au sort serait un défi logistique important étant donné les contraintes recommandées que la pandémie continue impose aux activités de la ligue.

Il peut être possible d’utiliser la technologie pour aller de l’avant avec ces événements, mais l’impact sur les décisions peut finir par se répercuter au fil des ans pour les équipes.

Alors que la majeure partie des données rassemblées utilisées pour prendre des décisions sont rassemblées des mois et parfois même des années avant les décisions du jour du brouillon, la combinaison existe pour permettre aux équipes de regarder de plus près certaines des décisions commerciales les plus importantes de chaque saison.

L’impact potentiel de manquer cette opportunité n’est pas une mince perte en effet, et ne représente qu’un des innombrables obstacles que la NBA et les équipes individuelles doivent affronter à la suite de cette catastrophe historique.

