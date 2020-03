Les équipes qui peuvent calmement prendre la dernière étape de la saison en NBA

La saison régulière NBA C’est pénible. Intensité et longue durée se rencontrent pour lancer un calendrier rempli de 82 matchs, dont il y aura des équipes aspirant au titre, ou du moins des éliminatoires, qui peuvent être prises calmement. Milwaukee Bucks Il montre déjà des signes de lenteur et de repos pour ses stars, avec un avantage de 6,5 matchs sur la deuxième place de la Conférence Est. Précisément celui-ci, Toronto Raptors, pourrait également réguler les efforts puisqu’il dépasse le troisième classé en 4 matchs. Brookly Nets et Orlando Magic ont une chance de s’assurer de leur présence dans les séries éliminatoires, bien qu’ils se battront pour être à la septième place. Lors de la Conférence occidentale, ils seront Los Angeles Lakers qui peut se détendre puisque les Grizzlies de Memphis devront se battre jusqu’au bout pour certifier leur classement au huitième rang.

