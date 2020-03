Les espoirs des Sixers Marial Shayok et Zhaire Smith marquent tous les deux 20+ en défaite

La version actuelle des Philadelphia 76ers traverse l’une des saisons les plus montantes et descendantes de son histoire récente, mais les futurs Sixers ont présenté un spectacle dimanche.

Les prospects Zhaire Smith et Marial Shayok ont ​​mené les Delaware Blue Coats dans la bataille contre le Lakeland Magic du 76ers Fieldhouse au Delaware et ils ont bien joué. Shayok a marqué 26 points avec sept rebonds et sept aides et Smith a récolté 24 points dans une défaite de 129-116 contre Lakeland.

Shayok a réalisé trois triplets alors qu’il continue de montrer un jeu offensif avancé qui devrait être en mesure de se traduire au niveau de la NBA. Sa capacité de tir devrait finalement jouer dans tous les plans futurs des Sixers. Il a également démontré sa capacité à lire le ballon et à effectuer des coupures dans le panier.

Smith a eu un jeu efficace pour marquer ses points alors qu’il a tiré 10 pour 12 et il en a aussi foré deux en profondeur. Il continue de montrer une amélioration de son jeu qui devrait l’aider à long terme.

Avant le match, les Blue Coats ont déclaré que le plan était d’envoyer les deux joueurs à Philadelphie une fois la saison de la Ligue G terminée. Leur développement continu dans le Delaware ainsi que l’expérience à venir avec les Sixers devraient les aider au début de la saison 2020-21.

.