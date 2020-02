Les états financiers des Braves sont publics, ce qui en fait une rareté MLB

Les Atlanta Braves appartiennent à Liberty Media, une société publique qui est tenue de partager ses informations financières chaque trimestre. En tant que tel, les Braves sont l’une des rares grandes équipes sportives professionnelles américaines à déclarer des chiffres de profit fiables. Pour les équipes privées, vous et moi sommes plus susceptibles de faire la liste que de voir leurs informations financières réelles.

Les équipes manient ce déséquilibre des connaissances comme un bâton, en particulier lorsqu’elles tentent de justifier de ne pas payer un salaire décent aux ligueurs mineurs, ou lorsqu’elles tentent de convaincre le contribuable de les construire, en créant de nouveaux stades financés par l’État. Les estimations annuelles de Forbes sont agréables, mais ce ne sont que des estimations, et les équipes sont très peu incitées à être transparentes sur leurs finances.

Avec les Braves, grâce à Liberty Media, tout est mis à nu. Voici quelques faits saillants de leur rapport annuel 2019:

L’an dernier, les revenus de Braves ont totalisé 476 millions de dollars, en hausse de 8% par rapport à 2018

Ces revenus comprennent 438 millions de dollars provenant d’activités liées au baseball, qui, par Liberty Media, comprennent «(i) les opérations de baseball (ventes de billets, concessions, ventes aux entreprises, vente au détail, suites, frais de siège premium et post-saison), (ii) les droits de diffusion locale et (iii) les droits de diffusion nationaux, les licences et autres sources de revenus MLB partagées. »

Le bénéfice d’exploitation des Braves avant amortissement (OIDBA) était de 54 millions de dollars en 2019, mais après avoir pris en compte ces deux derniers, plus une rémunération à base d’actions, les Braves ont officiellement enregistré une perte d’exploitation de 32 millions de dollars pour l’année.

Les Braves ont récolté 23 millions de dollars en revenus de baseball au cours du quatrième trimestre, ce qui, compte tenu du calendrier, ne compte que les trois matchs à domicile d’après-saison à Atlanta pendant la NLDS. Cela nous donne une vague idée de ce que l’atteinte des éliminatoires peut signifier pour les résultats d’une équipe.

La masse salariale d’Atlanta n’est pas détaillée par Liberty Media, mais grâce aux contrats de baseball de Cot, nous avons une assez bonne idée. Les Braves avaient une masse salariale de 136 millions de dollars à la fin de 2019, par Cot’s, et une marque de 160 millions de dollars à des fins fiscales d’équilibre concurrentiel. Pour 2020, les Braves sont à 147 millions de dollars en masse salariale et 175 millions de dollars aux fins du CBT.

Mais quelle que soit la masse salariale réelle, elle est capturée dans les chiffres rapportés par Liberty Media. Nous voyons les Braves afficher un OIBDA sain, ce qui est logique compte tenu de la solidité financière globale du sport. La comptabilité malarkey a permis aux Braves d’afficher une perte nette en 2019, mais au moins ici, nous avons des chiffres tangibles à examiner, plutôt que de compter sur la prise en charge des revendications de propriété à leur valeur nominale.