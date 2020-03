Manu Valdivieso, physiothérapeute du centre letton des Dallas Mavericks Kristaps Porzingis et membre du personnel de la franchise texane de la NBA, a révélé que “les joueurs nationaux” de la ligue “Ils peuvent se rendre dans leurs villes avec un permis spécial” mais “les étrangers doivent rester dans le pays”.

Valdivieso, l’homme de confiance de Porzingis depuis que le basketteur de la Baltique est arrivé à Séville à l’adolescence, a déclaré à EFE que “depuis les premiers points positifs, la Ligue a été fermée. Ils ont renvoyé tout le monde à la maison et interdit à la fois le travail des joueurs et du «personnel» “.

Les sanitaires andalous rappellent que “dès le premier positif”, celui du jazzman français d’Utah Rudy Gobert, “tout est arrêté” et “la ligue exige que personne ne sorte dans la rue”, Mais le confinement “est respecté de tous: à Dallas, les distances sont respectées presque religieusement, il n’y a pratiquement pas de monde dans la rue”, a-t-il illustré.

Valdivieso admet que “les Américains sont un peu plus névrosés que les Espagnols par la règle naturelle” et il a raconté comme une anecdote que “quand il n’y avait que dix infections au Texas”, plus de trente millions d’habitants “, on avait déjà vu des gens remplir le garde-manger et du papier toilette “et” l’alcool à main est en rupture de stock, vous ne pouvez pas l’acheter en ligne “.

“Les nouvelles en provenance d’Espagne ne sont pas bonnes du tout. Je parle à mes parents tous les jours et je vois que maintenant les gens sont devenus plus sérieux avec les recommandations. Il semble que cela semblait être un problème banal et personne ne l’a pris au sérieux. “Il semble que nous allons en payer le prix, comme cela s’est produit avec l’Italie”, a-t-il ajouté.

Manu Valdivieso estime que “La NBA prévoit de reprendre à la mi-juin, c’est ce dont on parle”, quand “quelques matchs” en ligue régulière seront disputés avant de “passer directement aux éliminatoires. Avec un peu de chance”., même s’il prévoit déjà que “cet été, les joueurs européens ne pourront pas rentrer chez eux: on craint qu’ils ne mettent une sorte de restriction”, a-t-il conclu.

