Les étudiants de Movistar se débarrassent à nouveau de la descente vers le LEB

Comme si c’était un script pour un film, Étudiants de Movistar Il s’est habitué à marcher au bord de l’abîme, à voir sa cause perdue et à participer à une chronique de la mort annoncée, mais finalement, à refaire surface. Cet historique du basketball espagnol hésite à perdre la catégorie de l’équipe mythique qui reste à peine dans le Endesa League. Son passe-temps qui souffre depuis longtemps a été poussé à bout de patience, avec des projets voués à l’échec, des joueurs talentueux qui n’ont pas abandonné, un manque d’investissement dans l’équipe de jeunes et un manque de sentiment d’identité pour de nombreux joueurs. Jaime Fernández, Edwin Jackson, Alessandro Gentile ou Dario Brizuela Ils ont été des joueurs qui aspiraient à beaucoup plus, mais même un sponsor aussi puissant que Movistar n’a pas secoué l’équipe.

Malgré cela, des miracles de dernière minute sont venus en aide aux écoliers. Un profond soupir a rempli Magariños il y a quelques heures quand il a été annoncé que la Ligue Endesa serait résolue dans une phase finale avec douze équipes et qu’il n’y aurait pas de relégation. Avec 5 victoires et 18 défaites, ayant licencié l’entraîneur avec qui l’année a commencé Aleksandar Dzikic et un passe-temps qui, cette fois oui, semblait résigné à la catastrophe, ceux en bleu ne perdront pas la catégorie, bien qu’ils l’aient mérité pour ce qui a été montré sur le terrain. C’est la troisième fois que les étudiants sont quasiment relégués au cours des huit dernières années, après avoir sauvé la catégorie dans les bureaux.

20/04/2020 04:04



Le premier a eu lieu au cours de la saison 2011/12, mais l’incapacité d’Iberostar Canarias à faire face aux paiements nécessaires pour monter a permis sa continuité. Plus tard, en 2015/16, ni Palencia ni Melilla n’ont pu occuper la place qui a laissé une équipe qui peut se vanter d’être l’une des trois seules équipes espagnoles qui n’a jamais perdu la catégorie, avec le Real Madrid et Joventut de Badalona. L’autre bénéficiaire est le Montakit Fuenlabrada, qui continuera dans la catégorie la plus élevée. En tout cas, force est de constater que les deux équipes madrilènes vont devoir rectifier bien des choses pour la prochaine saison et, surtout, la Étudiants de Movistar, une histoire qui, en raison du loisir et du tissu social, ne peut se permettre de continuer à tenter la chance.

