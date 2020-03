Les ex-Nets réagissent au départ de Kenny Atkinson de Brooklyn

Les Nets de Brooklyn ont stupéfait le monde du basket-ball en annonçant que Kenny Atkinson et la franchise se séparaient mutuellement, et Jacque Vaughn serait l’entraîneur-chef de l’équipe pour le reste de 2019-2020.

Plusieurs rapports indiquent que la décision a été prise vendredi et que certains joueurs ont joué un rôle dans le processus.

Adrian Wojnarowski d’ESPN rapporte qu’Atkinson a eu plusieurs conversations avec le directeur général des Nets Sean Marks et “le sentiment était qu’un changement était inévitable et les deux parties ont décidé qu’il n’y avait aucun sens à l’attendre”. Woj a également ajouté: «Tous les deux avaient le sentiment qu’Atkinson et Nets avaient couru ensemble.»

Le gouverneur des filets, Joe Tsai, s’est rendu sur Twitter pour remercier Atkinson à la suite de la nouvelle:

Je suis extrêmement reconnaissant à Kenny Atkinson pour ce qu’il a fait pour notre franchise au fil des ans. Si nous ne l’avions pas, nous ne serions pas là où nous en sommes avec des jeunes prometteurs qui s’améliorent encore. Tout le meilleur Kenny.

Twitter a également présenté les réactions de deux anciens joueurs des Nets qui jouaient sous Atkinson à Brooklyn: Jared Dudley et D’Angelo Russel.

Il suffit de dire que les choses ont un peu changé depuis le départ de Dudley et D-Lo.

