Les experts de l’Athletic examinent l’accord d’Andre Drummond pour les Pistons et les Cavaliers – The Athletic

Note de l’éditeur: Ci-dessous est une conversation entre trois des analystes NBA de l’Athletic avec différentes spécialités. Seth Partnow (analytics), Sam Vecenie (draft / scouting NBA) et Danny Leroux (CBA / plafond de salaire) discutent et décomposent les échanges de jeudi entre Detroit et Cleveland

• CONNEXES: Plus de séances de stratégie sur les équipes de la NBA

L’échange

Les Pistons de Détroit échangent Andre Drummond aux Cleveland Cavaliers contre John Henson, Brandon Knight et un choix de deuxième ronde.

Premières impressions

Vecenie: C’est certainement l’accord qui m’a le plus surpris. Les Pistons ne récupèrent pratiquement rien pour Drummond. Knight et Henson expirent des accords et ce second tour ne sera probablement pas particulièrement valable. Ce que cela me dit, c’est que les Pistons voulaient une pause nette et craignaient que Drummond ne découvre que le marché était si silencieux autour de lui qu’il a été contraint de choisir son option de joueur pour plus de 28 millions de dollars …

.