Les experts de l’Athletic examinent l’échange Warriors-Timberwolves de D’Angelo Russell contre Andrew Wiggins – The Athletic

Note de l’éditeur: Ci-dessous est une conversation entre trois des analystes NBA de l’Athletic avec différentes spécialités. Seth Partnow (analytics), Sam Vecenie (draft / scouting NBA) et Danny Leroux (CBA / plafond de salaire) discutent et décomposent l’accord de jeudi entre les Warriors et les Timberwolves

L’échange

Les Golden State Warriors échangent D’Angelo Russell, Jacob Evans et Omari Spellman contre les Timberwolves du Minnesota contre Andrew Wiggins, le choix du premier tour du MIN en 2021 (protégé parmi les 3 premiers en 2021 et non protégé en 2022) et le choix du deuxième tour du MIN en 2021

Premières impressions

Leroux: AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

(un pour chaque million restant sur le contrat de Wiggins)

Vecenie: Je ne suis pas surpris que le Minnesota échange contre Russell. Nous savons que c’était une possibilité depuis un certain temps. Je ne suis pas…

.