Les exploits étonnants de Zion Williamson ne détrôneront pas Ja Morant pour la recrue de l’année de la NBA

Zion Williamson le déchire. Le phénomène des Pélicans de la Nouvelle-Orléans a marqué 29 points avec 6 planches lors d’une défaite contre les Lakers mardi alors que King James a décidé de présenter le jeu avec une performance de 40 points. C’était un petit signe pour la recrue de ce à quoi ressemblait la grandeur.

Williamson reste la recrue la plus explosive que nous ayons vue depuis LeBron James, c’est pourquoi il a été le grand favori pour remporter la recrue de l’année en pré-saison. Même après avoir raté les trois premiers mois de la saison, il met des chiffres qui le forcent dans la conversation.

Williamson enregistre en moyenne 23 points et 7 rebonds en moins de 29 minutes de jeu. En 36 minutes, il obtient en moyenne 29,5 points, 9,0 rebonds et 2,9 passes décisives tout en tirant à 57% sur le terrain et à 42% sur une plage de 3 points (sur un petit échantillon). (Il tire jusqu’à 62% de la ligne des lancers francs jusqu’à présent.)

Les seuls joueurs à avoir une moyenne de 23-7 sur 55% de tirs ou mieux au cours de leurs saisons de recrue? Sion jusqu’à présent, et Shaq.

Même s’il joue moins de 35 matchs cette saison (avec un échantillon maximum de 37), il a eu un tel impact sur les pélicans qui se sont envolés que la discussion est venue, encore une fois, de savoir s’il peut gagner la recrue de l’année.

Le problème, bien sûr, est Ja Morant.

J’ai interrompu l’incroyable saison des recrues de Morant pour les Grizzlies de Memphis au début de janvier, et la situation n’a pas vraiment changé. Morant est -333 à PointsBet, tandis que Williamson est +225. Les chances de Morant se sont en fait allongées depuis début janvier, et pour cause.

Morant a fait trop en termes de jeu de nuit et de nuit pour que Sion puisse obtenir le vote. Il y a cependant des facteurs qui vont peser ici pour Williamson.

Les Grizzlies sont maintenant sans Jaren Jackson Jr. et Brandon Clarke, deux pièces clés, pendant au moins deux semaines avec des blessures. C’était déjà assez mauvais en soi, mais leur profondeur de remplacement a été compromise quand ils ont échangé Jae Crowder et Solomon Hill, qui avaient tous deux de bonnes saisons avec Memphis, dans l’affaire Andre Iguodala.

Ils font face au calendrier restant le plus difficile, tandis que la Nouvelle-Orléans fait face au deuxième plus facile. Il y a tout lieu de croire que les Grizzlies tomberont de la 8e tête de série dans l’Ouest et de nombreuses raisons de penser que la Nouvelle-Orléans obtiendra ce même endroit.

(Actuellement, les Pélicans sont à égalité avec les Blazers et les Kings en étant quatre dans la colonne des pertes de Memphis tandis que les Spurs sont trois en arrière et les Suns en ont cinq. Ce que je veux en venir ici, c’est que c’est une course assez ouverte.)

Morant ralentit également quelque peu. Bien que son score soit resté constant en février avec son pourcentage de buts marqués, il tire 15% de 3 au cours des huit derniers matchs jusqu’en février, et ses passes sont tombées à cinq par match par rapport à sa moyenne de six saisons.

Patrick Smith / .. Sur la photo: Ja Morant

Mais ces petites chutes ne feront que convaincre les électeurs de la recrue de l’année qui y sont déjà ouverts.

J’ai mené une petite sélection d’électeurs probables pour la recrue de l’année et j’ai posé la question «Y a-t-il quelque chose que Zion Williamson puisse faire, à ce stade, pour gagner la recrue de l’année de Ja Morant?»

Oui: 1

Non: 8

Peut-être: 3

Le consensus était que le défi d’avoir à porter une équipe comme Morant l’a fait en tant que meilleur joueur tout au long de la longue saison l’emporte sur l’impact de Zion pour combler l’écart en fin de saison.

Même si Williamson a fait en moyenne 30 points par match, ce n’est probablement pas suffisant car il n’a tout simplement pas eu à porter son équipe comme Morant. “La disponibilité est une compétence” comme le dit le proverbe, et Morant l’a eu, jouant constamment contre des équipes de haut niveau et pas seulement le calendrier le plus faible dans une course extensible pour une équipe qui a plus d’armes que Memphis.

Maintenant, une mise en garde. Les électeurs ne sont pas tenus à ces condamnations. Les votes «non» ont été durs et non, il n’y avait aucun moyen de voir Zion dépasser Morant quoi qu’il fasse. Mais si Williamson fait en moyenne 30-8 pour le reste de la saison, cela va peser sur les gars. Le biais de récence est un sacré médicament.

Il y a aussi le genre d’électeurs interrogés pour en parler. Les personnes interrogées étaient des écrivains ou des analystes battus, ce qui représente environ 60% du bloc de vote. Le reste est composé d’annonceurs et de personnalités de la télévision et de médias internationaux. Ces échantillons extérieurs peuvent refléter quelque chose de différent. Mais cela nous donne certainement une idée représentative que Morant a gagné la chose basée uniquement sur sa capacité à jouer toute la saison (en supposant qu’il reste en bonne santé).

N’oubliez pas que Morant ne sera pas fermé. Les Grizzlies abandonnent leur choix de première ronde, parmi les six premiers protégés, aux Boston Celtics cette année et ils veulent que ce soit le plus mauvais choix possible.

Mais considérez ce que Morant a déjà accompli: il a élevé une équipe qui devait finir dans la cave en lice pour les éliminatoires et il a déjà joué 14 matchs de plus que Williamson. Il semblerait que toute valeur perceptible sur Zion, même avec plus d’argent, soit partie.