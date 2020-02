Les fans des Chicago Bulls ont quitté l’équipe. Il apparaît sur All-Star Weekend

CHICAGO – Le NBA All-Star Weekend est à Chicago pour la première fois depuis que Michael Jordan a sauté de la ligne des lancers francs dans le cœur de l’Amérique au vieux stade de Chicago en 1988. La ligue aurait contacté le propriétaire des Bulls Jerry Reinsdorf à propos de l’organisation de l’événement dans les années depuis, mais il s’est opposé avec véhémence à l’idée pour les décennies.

“Ils devraient me forcer à participer au match des étoiles”, a déclaré Reinsdorf en 2012. “Ils prennent le contrôle du bâtiment, vos détenteurs d’abonnement doivent être à une loterie pour voir s’ils obtiennent des billets, puis ils ne pas un bon billet. Vraiment, rien de bon ne peut en sortir et tout ce qu’il peut faire, c’est bouleverser vos fans. »

Reinsdorf a changé d’avis à la demande de son petit-fils Joey, et maintenant les meilleurs de la NBA ont convergé vers la ville pendant son week-end le plus froid de l’hiver. Il ne semble certainement pas que les fans locaux soient contrariés d’avoir le All-Star Game à Chicago, même si les prix des billets atteignent des niveaux record sur le marché de l’occasion. Après tout, les fans ont quelque chose de mieux à être bouleversé: l’état triste et pathétique des Chicago Bulls.

Trois ans après leur dernière reconstruction, les Bulls n’ont pas d’étoile. L’apparition de Zach LaVine dans le concours en trois points marquera le seul participant de l’organisation aux festivités. Les choses n’étaient pas censées être à nouveau aussi mauvaises, pas après que la direction ait déclaré publiquement qu’elle pourrait avoir une équipe en séries éliminatoires au début de la saison. Au lieu de cela, ils en ont été le plus éloigné: les Bulls entrent dans la pause à 19-36 au total, avec un record étincelant de 0-19 contre les huit meilleures équipes de l’Est. L’équipe n’a pas remporté plus de deux matchs de suite toute l’année et n’aurait qu’une seule victoire contre des adversaires au-dessus de .500 si ce n’était la récente poussée des Grizzlies.

Cette saison des Bulls a été un désastre de toutes les manières que Chicago attend de l’un des front-offices les plus largement moqués dans le sport professionnel. Jim Boylen est le pire entraîneur-chef de la ligue, humiliant lui-même, l’organisation et la ville d’une nouvelle façon chaque semaine. Ses patrons, John Paxson et Gar Forman, ne le licencieront pas, uniquement parce qu’il est le premier entraîneur-chef qu’ils ont employé qui n’a pas réalisé qu’ils en étaient complètement remplis. Les blessures ont également touché quatre joueurs clés – Lauri Markkanen, Wendell Carter Jr., Kris Dunn et Otto Porter Jr. – ce qui a donné à Paxson une couverture pratique mais illogique au milieu d’une autre saison cauchemardesque.

Peu importe que les Bulls soient une équipe terrible depuis le tout premier match de la saison, lorsqu’ils ont perdu contre les Hornets de Charlotte (Will Gottlieb a les chiffres exacts). Les blessures ont été un problème pour la franchise depuis les jours de gloire de Tom Thibodeau et Derrick Rose, mais ils n’ont pas fait grand-chose pour changer leur approche ou leur équipe médicale. Après que les Bulls n’ont rien fait à la date limite, Paxson a déclaré qu’il ne pouvait pas évaluer son équipe en raison des blessures. Bien sûr, c’est le même homme qui a eu besoin de 67 matchs pour réaliser que Cameron Payne n’était pas un joueur de la NBA, lorsque les membres de l’équipe l’ont compris après la deuxième séance d’entraînement.

La grande majorité des fans ont maintenant commencé à exprimer leur mécontentement à l’égard de la direction de la franchise. Les Bulls sont tombés des leaders de la ligue présents, où ils étaient premiers ou seconds chaque année de 2005 à 2019. Alors que l’équipe est toujours n ° 10 en fréquentation brute cette année, c’est surtout un symptôme du United Center étant l’un des plus grands stades de la NBA. Les Bulls occupent le 22e rang en pourcentage de la capacité d’accueil cette saison.

Avec les projecteurs sur Chicago pour le week-end, les fans de Bulls en ont profité pour faire part de leur frustration face au grand public du front office. Les fans ont installé un autre panneau d’affichage «Fire GarPax» dans la ville. Un fan portait un maillot «86 GarPax» lors du dernier match à domicile avant la pause, pour lequel il a été expulsé du stade. Alors que LaVine parlait en direct sur le plateau lors de la première prise d’ESPN, les fans de Bulls ont commencé un chant “Fire GarPax” qui a secoué l’ensemble.

Les Bulls n’aimeraient rien de plus que leur dysfonctionnement pour voler sous le radar le reste de la saison. À leur crédit, ils n’ont pas eu un incident embarrassant comme ils le font habituellement, que ce soit une mutinerie d’équipe contre Boylen, un joueur se brisant le visage ou un drame intra-équipe se déroulant sur les réseaux sociaux. Les Bulls de cette année ont plutôt été ennuyeux. L’apathie s’est installée, de nombreux habitants de la ville sont tout simplement trop opprimés pour continuer à se fâcher des mêmes problèmes qui affligent la franchise depuis des années.

Reinsdorf a peut-être refusé d’organiser le All-Star Game à Chicago pendant des années parce qu’il ne voulait pas déranger les fans, mais à ce stade, il doit regretter d’avoir accepté à contrecœur de le faire parce que les fans sont tellement en colère contre son équipe.

Paxson devrait être licencié et ne pas être promu à un titre avec moins d’autorité, comme cela a été dit. Forman a surtout perdu son pouvoir au cours des dernières années, mais il mérite également d’être mis en conserve. Boylen peut emporter son horloge avec lui en dehors de la ville avec la promesse de ne jamais décrocher un autre poste d’entraîneur-chef de la NBA le reste de sa vie. La liste doit être réinitialisée une fois de plus, mais pas par les mêmes personnes qui l’ont ratée en premier lieu.

Les Bulls sont une tache sur la NBA et sur la fière ville de Chicago dans leur état actuel. Les fans utilisent All-Star Weekend pour le rappeler au monde chaque fois qu’ils en ont l’occasion.