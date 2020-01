Les fans des Lakers encouragent le ballon Lonzo des Pélicans et Brandon Ingram de retour au Staples Center

Comme les Lakers de Los Angeles ont été embourbés dans une séquence de six ans de manque des séries éliminatoires, l’équipe a accumulé des choix de repêchage et effectué des échanges qui ont en partie conduit à ajouter Brandon Ingram, Lonzo Ball, Kyle Kuzma et Josh Hart à l’organisation.

Ils ont formé ce qui est devenu affectueusement le jeune noyau des Lakers et devaient faire partie du redressement de la franchise. Cependant, leur temps ensemble a pris fin l’été dernier lorsque les Lakers ont emballé Ball, Ingram et Hart aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans pour Anthony Davis.

Plus d’un mois après le retour de Davis à la Nouvelle-Orléans pour la première fois depuis l’échange, Ball, Hart et Ingram ont affronté les Lakers au Staples Center vendredi. Contrairement à l’environnement hostile que Davis a rencontré à la Smoothie King Arena, Ball et Ingram ont été largement acclamés lors des présentations.

Le duo, avec Hart, a également reçu de légers applaudissements lors de la comparution devant le tribunal pour les échauffements d’avant-match. Ils sont revenus à Los Angeles avec les Pélicans au milieu d’une séquence de quatre victoires consécutives, la meilleure de la saison.

“Ils doivent essayer de canaliser leurs émotions et penser à jouer simplement un bon basket solide contre une grande équipe de basket-ball”, a déclaré l’entraîneur-chef des Pélicans, Alvin Gentry, aux anciens Lakers.

“Vous ne voulez pas essayer de sortir des sentiers battus. Et ils ont [been focused]. Je pense que Lonzo joue exactement comme nous l’avions prévu. Ingram a été formidable et Josh a été excellent sur le banc.

“Je pense que ce qu’ils doivent faire, c’est essayer de se souvenir de la façon dont ils ont joué jusqu’à présent et ne pas essayer de faire autre chose que de maintenir ce qu’ils font et de rester dans ce que nous essayons de faire.”

Lorsque les Lakers et les Pélicans se sont rencontrés pour la dernière fois, Ingram a lutté depuis le sol mais a terminé avec 23 points et 10 rebonds. Hart a également fourni une présence physique sur le banc, ce qui comprenait entrer en collision avec Davis et le faire descendre et saisir son coude de douleur.