Les fans votent pour le roi King James

Les bulletins de vote pour le premier tour ont été déposés, et nous passons maintenant au deuxième tour de notre tranche «LeBron’s Greatest Season».

Les résultats étaient généralement fidèles à l’ensemencement, à quelques exceptions notables près. La tête de série n ° 12, 2015-16, a rebondi la tête de série n ° 5, 2005-06 – peut-être que les fans étaient sentimentaux que les Cavs gagnent la première place dans l’Est en route vers le titre NBA. En outre, la graine n ° 11, 2011-12, a éliminé la graine n ° 6, 2004-05 – alors que les fans ont opté pour l’ère de Miami au cours de son apparition en deuxième année.

La saison au cours de laquelle LeBron a remporté son seul titre de marqueur NBA, tête de série n ° 4 2007-08, propulsée par la tête de série n ° 13 2016-17 par un seul vote.

Encore une fois, un peu de notre méthodologie: comme le prix MVP NBA, les séries éliminatoires ne sont pas incluses – sinon, il n’y aurait pas beaucoup de suspense. Les graines sont classées par parts de victoire, comme déterminé par référence de basket-ball. La saison 2019-2020 suspendue n’est pas incluse, car nous restons tous optimistes qu’elle reprendra à un moment donné.

Au deuxième tour. Exprimez vos votes et revenez lundi 20 avril, peu après midi HE pour les demi-finales.

Deuxième tour: 16 avril – 20 avril (midi HE)

Demi finales: 20 avril – 23 avril (midi HE)

Finales: 23 avril – 26 avril (midi HE)

Tour 2: 1) 2008-09 vs 9) 2013-14

Graine n ° 1: Saison 2008-09 – Cavaliers

g

MPG

PPG

RPG

APG

81

37,7

28,4

7.6

7.2

LeBron a remporté son premier prix MVP tout en menant les Cavaliers à une franchise record de 66 victoires. Un an après avoir remporté le titre de buteur de la NBA, il a terminé deuxième dans cette catégorie devant son futur coéquipier Dwyane Wade (30,2 points par match). LeBron a mené la NBA avec 594 lancers francs effectués et a remporté sept fois le titre de Joueur de la semaine de la conférence – un record de championnat d’une saison qui est toujours valable.

Graine n ° 9: saison 2013-14 – série

g

MPG

PPG

RPG

APG

77

37,7

27,1

6,9

6.3

Lors de la dernière saison de LeBron avec le Heat, il s’est classé deuxième de la ligue en termes de buts marqués (767), troisième en points (2089) et troisième en points par match malgré une tentative de 17,6 buts par match, un record en carrière. Tout cela était possible parce qu’il a réussi un record de carrière de 56,7% sur le terrain, et ses 27,1 points par match ont été sa meilleure moyenne en quatre saisons avec le Heat.

1 2 3… 4.