Les filets gagnent les Celtics comme «un de ces films hollywoodiens»

La performance de Caris LeVert contre les Celtics de Boston était étonnante en soi, mais il y avait autre chose dans le retour des Brooklyn Nets 129-120, la victoire en prolongation.

LeVert a été le seul partant tout au long du retour. Taurean Prince a enregistré 14 secondes au quatrième quart, et c’était tout pour lui, Joe Harris, Jarrett Allen et Spencer Dinwiddie entre le quatrième quart et les heures supplémentaires.

“Il est vraiment difficile de commenter cela”, a déclaré Atkinson après la victoire. «J’essaie toujours de tout traiter.» Cinquante et un points au quatrième trimestre contre une équipe comme celle-là. Hé, écoutez, il est évident que nous avons reçu un coup de pouce de ces gars et de cette pièce. C’est comme un de ces films hollywoodiens. Beaucoup de ces gars sont des gars de la troisième équipe. Je suis tellement heureux parce que ces gars travaillent si dur et ont été récompensés. “

Bien sûr, LeVert a attiré le plus d’attention depuis qu’il a terminé avec un sommet en carrière de 51 points, 37 entre le quatrième quart et les heures supplémentaires. Mais il sait à quel point ses coéquipiers ont bien joué.

«Mes coéquipiers ont fait un excellent travail. Chris Chiozza, un petit bravo à lui », a déclaré LeVert. «Il a joué son cul ce soir, avec TLC et le reste de cette unité. Ils travaillent dur chaque jour, alors ils le méritent à coup sûr. »

Et alors que la victoire était unique en soi, Luwawu-Cabarrot pense que cela peut remettre les Nets sur la bonne voie.

“C’est probablement le retour le plus important et le plus doux auquel j’ai participé”, a-t-il déclaré. «C’est incroyable… L’équipe, nous en avions juste besoin. Le rythme et la façon dont nous jouions. Je pense que nous venons de jouer en équipe, et ensemble nous sommes revenus… C’était super. »

