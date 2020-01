Les filets ont une autre chance de reculer vers 0,500 avec le match contre les taureaux

La dernière fois que les Nets ont affronté les Bulls, Brooklyn était sans Kyrie Irving et Caris LeVert. C’était le premier match de Brooklyn sans les deux gardes, même si LeVert avait également raté les deux matchs auparavant. Pourtant, les Nets ont gagné à Chicago 117-111.

Bien sûr, les Nets ont de retour Irving avec Chicago venant en ville vendredi. Il en va de même pour LeVert, mais il n’a pas trouvé son rythme.

En fait, le seul membre des Nets qui ne peut pas jouer en raison d’une blessure en ce moment est Kevin Durant – un événement très rare cette année. Pendant ce temps, les Bulls sont sans Lauri Markkanen pendant un certain temps (blessure au bassin, 4-6 semaines).

Autant ils ont remporté une victoire sur les Spurs de San Antonio lundi et que Chicago est une place derrière les Nets au classement, c’est un jeu que les Nets devraient pouvoir gagner confortablement – pour la simple raison qu’Irving est de retour et joue bien, et impactant les gars, comme Taurean Prince, d’une manière positive.

Ajoutez le jeu d’Irving récemment au fait que lui et Spencer Dinwiddie n’ont pas été nommés All-Stars cette année, et les Bulls pourraient être dans une longue nuit. Zach LaVine a également été snobé, mais donner à Irving un peu de jus supplémentaire sera trop pour Chicago.

