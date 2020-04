Les filets remportent leur premier match éliminatoire en huit ans

Avec la NBA en pause et New York poursuivant sa bataille contre la nouvelle épidémie de coronavirus, les jeux des Brooklyn Nets ne seront pas joués dans un avenir prévisible.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence des performances individuelles impressionnantes et des moments majeurs de l’histoire des Nets:

Après avoir perdu au premier tour des éliminatoires de la NBA 1986 contre les Bucks de Milwaukee, les Nets du New Jersey n’ont pas repris les séries éliminatoires jusqu’en 1992. Mais il y avait encore une autre séquence que le groupe de 1992 avait besoin de casser.

Les Nets n’ont remporté aucun match lors des éliminatoires de la NBA en 1986. La même chose s’est produite en 1985.

En entrant dans le match 3 du premier tour des éliminatoires de la NBA de 1992, la franchise Nets n’avait pas remporté de match éliminatoire depuis presque exactement huit ans – la dernière victoire à venir contre les Bucks le 5 mai 1984.

Le dérapage a pris fin le 28 avril 1992, alors que les Nets ont repoussé un autre balayage, battant les Cavaliers de Cleveland 109-104 pour forcer un match 4 (score plein).

Chris Morris a mené les Nets avec 28 points. Derrick Coleman (22 points et 11 rebonds) et Mookie Blaylock (10 points et 12 passes) ont tous deux affiché des doubles-doubles.

Drazen Petrovic a également eu une bonne performance. Il a marqué 20 points sur un tir de 8 pour 16 (3 pour 5 en profondeur).

EN RELATION: Classement des cinq meilleurs attaquants de puissance de l’histoire des Nets

.