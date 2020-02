Les filets tombent aux Raptors pour la troisième fois en 2019-20 malgré une poussée tardive

Les Nets ont traîné les Raptors à deux chiffres pendant une bonne partie du match de samedi à Toronto, mais Brooklyn a quand même trouvé un moyen de remonter la pente. Cependant, même si les Nets ont eu le ballon dans la dernière seconde du match, ni Caris LeVert ni Joe Harris n’ont pu profiter de leur look final sur la jante, alors que Brooklyn tombait aux Raptors 119-118.

Les Raptors ont remporté la saison contre les Nets, remportant leur troisième match en autant de rencontres. Brooklyn n’a toujours pas gagné à Toronto depuis 2015. De plus, les Raptors mènent une séquence de 14 victoires consécutives.

LeVert a été le moteur du retour au quatrième trimestre de Brooklyn. Il a marqué 15 de ses 37 points, un sommet en carrière, dans le dernier quart du match.

LeVert est allé 12 pour 18 sur le sol (6 pour 7 sur le territoire à 3 points). Il est également allé 7-en-7 à la ligne.

Spencer Dinwiddie et DeAndre Jordan ont chacun enregistré des doubles-doubles. Dinwiddie a marqué 21 points sur un tir de 8 pour 17 (2 pour 6 en profondeur) et a récolté 11 passes décisives. Jordan a capturé 14 rebonds, les meilleurs de Brooklyn, et a marqué 15 points.

Jordan a également bloqué trois tirs.

Taurean Prince (17 points) et Harris (11) ont chacun terminé à deux chiffres. Harris n’est allé que 1 pour 4 en profondeur, tandis que Prince est allé 4 pour 10.

Les Nets sont de retour en action lundi contre les Pacers, et ils affronteront à nouveau les Raptors mercredi.

.