Les frères Ball signent avec Roc Nation, Raymond Brothers

Après plusieurs semaines de recherche de représentation, la famille Ball signera avec Roc Nation et Raymond Brothers, président du basket-ball de Roc Nation, comme l’a rapporté lundi Jonathan Givony d’ESPN.

Givony s’est entretenu avec Jermaine Jackson, le manager de LaMelo Ball, sur la décision de signer avec Roc Nation.

«C’était une décision familiale. C’est maintenant une famille élargie. Ils ont élaboré un beau plan de match avec Jay-Z. Le match de basket-ball est sur le point de changer. Ils vont créer quelque chose de totalement nouveau. »

Roc Nation Sports a été fondée par le magnat de la musique Shawn “Jay-Z” Carter a été fondée en 2013, sous l’impulsion de la signature de Robinson Cano avec les Yankees de New York. Depuis cette date, il a grandi pour représenter des athlètes tels que Kyrie Irving, Markelle Fultz et Saquon Barkley.

Jackson et LaMelo semblaient avoir tenu une réunion avec Roc Nation fin février. Les photos publiées par Jackson sur un compte Instagram secondaire montraient le jet privé de Carter.

Les trois frères étaient auparavant représentés par la Creative Artists Agency. Le trio a quitté l’agence début mars. Certains rapports suggéraient que Leon Rose, qui représentait potentiellement LaMelo, partant pour occuper un poste de front office avec les Knicks, entraîna le départ de la famille.

Le passage à Roc Nation intervient à un moment critique avec la famille. Lonzo peut commencer à négocier une prolongation dans la prochaine saison morte. LiAngelo, quant à lui, examinera les offres potentielles de la Summer League et de la G League pendant la saison morte et la saison prochaine également. Et, le plus évident, LaMelo sera l’un des meilleurs choix de repêchage dans le repêchage de la NBA 2020.

