Les fusées assouplissent la restriction des minutes d’Eric Gordon

À son troisième match de retour d’une opération au genou, les Rockets de Houston assouplissent la restriction de minutes imposée au garde Eric Gordon.

S’exprimant lors de sa séance d’avant-match avant le match à domicile de vendredi soir contre Philadelphie, l’entraîneur-chef Mike D’Antoni a déclaré que Gordon jouerait probablement de 30 à 33 minutes contre les 76ers. Lors des matchs précédents de Gordon depuis son retour, il était limité à environ 25 minutes.

Gordon a passé en moyenne entre 31 et 32 ​​minutes par match au cours de chacune de ses trois premières saisons à Houston, ce qui signifie que la dernière cible de minutes est en fait l’utilisation normale du joueur de 31 ans sur une base par match.

En deux matchs cette semaine depuis son retour dimanche à la Nouvelle-Orléans, Gordon marque en moyenne 16 points en 24,2 minutes par match. Le gardien de 6 pieds 3 pouces tire 52,6% sur le terrain et 58,3% sur 3 pointeurs.

Les chiffres de cette semaine se sont beaucoup améliorés par rapport aux neuf matchs de Gordon cette saison avant la procédure, dans laquelle il a marqué 10,9 points en 29,4 minutes par match. Son efficacité était particulièrement terrible, avec des pourcentages de tir de 30,9% au total et de 28,4% à partir d’une plage de 3 points.

Interrogé au début de la semaine sur la santé de Gordon, D’Antoni a exprimé son optimisme quant à la résolution de l’arthroscopie du genou droit.

“Il va être le vieux Eric, avant d’être blessé à mi-parcours de la saison dernière”, a déclaré D’Antoni. “Il sera explosif.”

Lors des éliminatoires de la NBA 2019 au printemps dernier, Gordon était sans doute le troisième meilleur joueur de Houston après James Harden et Chris Paul. En 37,3 minutes par match, Gordon a obtenu une moyenne de 17,8 points sur 44,7% au total et 40,0% sur 3 points, et sa défense sur balle a été particulièrement précieuse contre des joueurs comme Donovan Mitchell de l’Utah et Klay Thompson de Golden State.

En 32 matchs pour commencer cette saison, Gordon en a raté 23 et était bien en deçà de son niveau dans les neuf autres, probablement en raison d’un problème au genou. Pourtant, les Rockets ont quand même réussi à remporter 22 de ces 32 matchs – bon pour un rythme de plus de 56 victoires pour une saison complète, et assez pour les maintenir dans un demi-match de Denver pour la place de n ° 2 dans la Conférence de l’Ouest .

En supposant que Gordon est maintenant en bonne santé, les Rockets (23-11) ajoutent effectivement un joueur qui était leur troisième meilleur dernier post-saison à l’équipe 2019-2020 qui était déjà assez compétitif dans l’Ouest cette saison.

L’échantillon de deux matchs depuis le retour de Gordon reste petit, mais c’est une source clé d’optimisme pour l’équipe alors que les Rockets entrent en 2020.

