Les fusées espèrent un retour imminent de Harden; Capela moins clair

Les Houston Rockets s’attendent à ce que le gardien des étoiles James Harden (cuisse gauche meurtrie) revienne pour le match de mercredi à Portland, mais les perspectives pour le centre Clint Capela (contusion au talon droit) sont moins certaines.

Les deux partants blessés ont raté la victoire de lundi par les Rockets (29-17) en Utah, tandis que Harden a également raté la défaite de dimanche à Denver.

Dans le rapport officiel sur les blessures de la NBA mardi, chaque joueur était répertorié par les Rockets comme douteux pour le match des Trail Blazers.

Citant une source, cependant, Jonathan Feigen du Houston Chronicle a rapporté l’optimisme de l’équipe quant au retour de Harden mercredi.

Bien que Harden ait chuté en janvier, le MVP 2018 est toujours en tête de la NBA cette saison avec une moyenne historique de 36,1 points par match. Aucun autre joueur n’a accumulé autant de points en moyenne en plus de 30 ans, et Harden figure également dans le top 10 des passes décisives de la ligue avec 7,3 par match.

En revanche, les rapports médicaux sur Capela sont plus mitigés. Le grand homme de 6 pieds 10 pouces a raté quatre matchs au cours du mois dernier avec une contusion persistante au talon droit qui n’a jamais complètement disparu, et Feigen a rapporté mardi que les Rockets craignaient que cela puisse rester un problème jusqu’à ce qu’il obtienne une prolongation de congé Pause All-Star à la mi-février.

Feigen écrit:

Le problème de talon de Capela est devenu de plus en plus têtu et problématique avec le potentiel de le limiter pendant la pause des étoiles.

Mais après avoir été répertorié comme douteux pour lundi, Capela étant répertorié comme douteux pour mercredi représente une petite mise à niveau.

Lors de la saison 2019-2020, Capela, 25 ans, affiche en moyenne 14,2 points (62,8% de tirs), 13,9 rebonds et 1,9 bloc en 33,2 minutes par match. Son total de rebonds par match est quatrième de la ligue.

Le coup d’envoi entre les Rockets et les Blazers (20-27) est prévu à 21h00. Heure centrale mercredi. La prochaine mise à jour prolongée sur Harden et Capela interviendra probablement lorsque l’entraîneur-chef Mike D’Antoni rencontrera les médias environ 90 minutes avant le début du match.

Le match à Portland est le dernier d’un voyage de quatre matchs sur la route pour les Rockets, qui sont 2-1 à ce point. Ils auront ensuite un étirement prolongé avec cinq des sept matchs à domicile à Houston menant à la pause des étoiles, ce qui pourrait offrir plus de temps pour les blessures persistantes à guérir.

