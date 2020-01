Les fusées montrent toujours un intérêt commercial pour Robert Covington

Confirmant un rapport antérieur de The Ringer en décembre, The Athletic’s Shams Charania a écrit jeudi que les Houston Rockets faisaient partie des trois équipes qui ont exprimé leur intérêt commercial pour l’attaquant Robert Covington des Timberwolves du Minnesota.

Dans sa nouvelle histoire, Charania écrit:

Les équipes rivales disent également que le marché de l’attaquant Robert Covington s’est réchauffé ces derniers jours. Covington est devenu un joueur convoité, avec ses prouesses défensives et ses tirs à l’extérieur qui conviennent parfaitement à la plupart des équipes dans la chasse aux éliminatoires. Houston, Dallas et Philadelphie font partie des équipes qui ont manifesté leur intérêt pour Covington, mais le Minnesota devrait conduire une bonne affaire, selon des sources de la ligue.

Connu pour sa défense, le Covington de 6 pieds 7 pouces affiche en moyenne 12,7 points (44,1% au tir, 35,5% sur trois points) et 5,7 rebonds en 28,7 minutes par match cette saison. Le joueur de 29 ans a signé au cours de la saison 2021-2022 à une moyenne annuelle d’un peu plus de 12 millions de dollars.

Lors de la défaite du Minnesota le week-end dernier à Houston, Covington a récolté 11 points, sept rebonds, six interceptions et deux blocs en 27 minutes (score de la boîte).

Tout échange pour un salaire important comme Covington est délicat pour les Rockets, qui sont bien au-dessus du plafond salarial de la ligue. Cela signifie qu’ils doivent envoyer presque autant d’argent qu’ils en retirent pour rendre un commerce autorisé en vertu de l’accord de négociation collective (ABC) de la NBA.

Eric Gordon ne peut pas être échangé cette saison en raison du calendrier de sa prolongation de contrat, et les quatre autres contrats importants sur les Rockets (James Harden, Russell Westbrook, Clint Capela et PJ Tucker) sont peu susceptibles d’être traités pour Covington car ils sont joueurs supérieurs. À l’exception de ces cinq, tous les autres joueurs de la liste actuelle de Houston gagnent environ 3,5 millions de dollars ou moins.

Les Rockets ont des atouts qui pourraient tenter les Timberwolves apparemment en reconstruction (15-25) dans un échange, car les choix de première ronde de Houston en 2020 et 2022 sont éligibles pour être traités. Mais pour rendre un accord légal en vertu de l’ABC, les Rockets devraient envoyer près de 9 millions de dollars de salaire avec tout choix.

Maintenant que Nene (2,6 millions de dollars) est éligible au commerce, les Rockets pourraient théoriquement échanger Nene, Danuel House Jr. (3,5 millions de dollars) et deux autres salaires minimums de «remplissage» – tels que Tyson Chandler et Thabo Sefolosha – pour se rapprocher du salaire de Covington. , ainsi que les projets d’actifs requis.

Depuis que House est récemment sorti de la formation de départ de Houston, cela pourrait indiquer qu’il est considéré comme plus consommable par les Rockets. À son tour, le salaire de 3,5 millions de dollars de House rendrait un accord un peu plus facile à conclure qu’avec un actif faisant le minimum, tel que Ben McLemore.

Mais le défi dans tout scénario quatre pour un est que le Minnesota devrait ouvrir trois places supplémentaires sur la liste après avoir échangé Covington pour rendre un tel accord légal, et cela semble peu probable.

Plus réaliste, le directeur général des Rockets Daryl Morey pourrait être en mesure de créer un accord à trois ou quatre équipes avec suffisamment de places ouvertes pour rendre ce type de structure viable. Cela nécessiterait également que le propriétaire Tilman Fertitta approuve le paiement des taxes de luxe, car échanger quatre joueurs contre un, puis remplir le tableau de profondeur avec les mouvements ultérieurs pousserait Houston bien au-delà de la ligne d’imposition – dont ils sont déjà proches.

Le président des opérations de basket-ball du Minnesota est Gersson Rosas, qui entretient une relation étroite avec les Rockets après avoir servi sous Morey en tant que lieutenant du personnel des opérations de basket-ball pendant plusieurs années. Cela ne semblerait certainement pas nuire aux chances d’un accord.

La date limite des échanges de la NBA est de trois semaines à partir de ce jeudi 6 février. Cependant, étant donné que les Rockets (26-14) ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs et ont un calendrier très difficile à venir, ils pourraient préférer faire une liste mettre à niveau le plus tôt possible.

.