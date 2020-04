Les fusées survivent au triple-double de 50 points de Westbrook

Il y a trois ans aujourd’hui, les Houston Rockets ont survécu à une attaque du futur coéquipier Russell Westbrook lors d’une victoire au match 2 au premier tour des éliminatoires de la NBA 2017 contre l’Oklahoma City Thunder.

Westbrook, qui a remporté le titre de joueur par excellence de la ligue 2016-2017, a récolté 51 points, 13 passes décisives, 10 rebonds et quatre interceptions – ce qui représente le seul triple double de 50 points de l’histoire des séries éliminatoires.

Néanmoins, le Thunder a été dominé par sept points au dernier quart alors que les Rockets ont gagné, 115-111 (score de la boîte), pour prendre une avance de 2-0 en série. James Harden a mené Houston avec 35 points et huit passes, tandis que les réservistes Eric Gordon et Lou Williams ont marqué respectivement 22 et 21.

Avec le recul, on se souviendra peut-être le plus du match lors de la conférence de presse d’après-match au Toyota Center de Houston. Voici comment s’est passé un échange entre Westbrook et un journaliste, juste après la fin du match:

Journaliste: Lorsque vous regardez votre ligne sur le score de la boîte, comment noteriez-vous la ligne? Westbrook: Je ne donne pas de détails sur la ligne. Nous avons perdu.

Les Rockets ont remporté la série de première ronde, quatre matchs contre un. Et un peu plus de deux ans plus tard, le feu compétitif de Westbrook et son désir de gagner l’ont aidé à le conduire à Houston et à renouer avec Harden.

