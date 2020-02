Les gardes des filets Kyrie Irving subiront une opération à l’épaule, finie pour la saison

Les Brooklyn Nets ont fait face à une myriade de blessures toute la saison. De Kevin Durant à Caris LeVert en passant par DeAndre Jordan et Kyrie Irving, mais dans le cas d’Irving, les Nets seront désormais privés de leur meneur vedette pour le reste de la saison.

Après l’annonce qu’il va subir une opération à l’épaule droite, il est désormais officiel qu’Irving manquera le reste de la saison, comme annoncé par l’équipe jeudi avant leur match avec les Philadelphia 76ers.

Sa célèbre première saison à Brooklyn est écourtée après seulement 20 matchs, mais c’était certainement excitant. Il a en moyenne 27,4 points, 6,4 passes décisives et 5,2 rebonds, dont deux matchs où il a marqué plus de 50 points. Les Nets ne sont allés que 8-12 dans ces matchs.

Les Nets sont actuellement les 7 têtes de série dans la Conférence de l’Est et retiendront les 8 têtes d’Orlando Magic afin d’éviter les Milwaukee Bucks lors du premier tour des éliminatoires. Des joueurs comme Spencer Dinwiddie, Joe Harris, LeVert et Jarrett Allen devront supporter une charge plus importante le reste du chemin.

